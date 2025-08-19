Xử lý nghiêm tình trạng bóng cười, shisha trong quán bar ở Quảng Ninh

Hàng loạt địa phương tại vùng biên Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) có văn bản giao cơ quan công an rà soát, xử lý tình trạng bóng cười, shisha trong các quán bar.

Sau phản ánh của PV Báo Điện tử VTC News về tình trạng nhan nhản bóng cười, shisha trong các quán bar tại vùng biên Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh bất chấp quy định cấm, nhiều địa phương tại đây có văn bản giao công an xác minh, xử lý nghiêm.

Cụ thể, ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1, cho biết ngay sau khi nắm bắt thông tin qua phản ánh của Báo Điện tử VTC News về tình trạng bóng cười, shisha tràn lan trong các quán bar thuộc địa bàn quản lý, thì UBND phường đã có văn bản giao công an phường và các ngành chức năng thành lập đoàn để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Bóng cười xuất hiện nhan nhản để phục vụ "dân chơi" trong không ít quán bar tại vùng biên Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh bất chấp quy định cấm.

Tương tự, ông Phạm Văn Hoan, Chủ tịch UBND phường Móng Cái 2, cho biết địa phương vẫn thường xuyên xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm tại các tụ điểm quán bar trên địa bàn.

Theo ông Hoan, gần nhất trong tuần vừa qua, công an phường đã phát hiện, bắt giữ khoảng 5 vụ việc liên quan đến ma túy. Đặc biệt, liên quan hoạt động của các quán bar trên địa bàn, thì Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 cũng có kiến nghị với phường về tình trạng hoạt động quá giờ quy định, gây mất an ninh trật tự. Do đó, phường cũng đang có kế hoạch đi kiểm tra, xử lý tại những tụ điểm này.

Bên trong tụ điểm A&E Club thuộc phường Móng Cái 1, cả bóng cười và shisha luôn sẵn sàng phục vụ mỗi khi "dân chơi" có nhu cầu.

Trước đó, trong nhiều đêm khác nhau của tháng 7 và 8/2025, PV Báo Điện tử VTC News có mặt tại những tụ điểm quán bar như: A&E Club, Lin Lounge 79, Jet Lounge,... thuộc địa bàn phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 để tận thấy tình trạng bóng cười, shisha công khai phục vụ "dân chơi".

Những quán bar tại vùng biên Móng Cái này hoạt động không khác gì vũ trường trá hình với đầy đủ âm thanh, ánh sáng cùng DJ và dancer ăn mặc mát mẻ biểu diễn trên sân khấu.

Nhân viên bên trong quán bar luôn sẵn sàng mang bóng cười đến các bàn để tiếp thêm nhằm giúp "dân chơi" không đứt mạch cảm xúc.

Theo Nghị quyết 173 của Quốc hội, kể từ ngày 1/1/2025, việc sản xuất, kinh doanh bóng cười, shisha và thuốc lá điện tử chính thức bị cấm tại Việt Nam nhằm bảo đảm sức khỏe cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội.

Ngoài bóng cười, shisha thì nhiều tụ điểm quán bar tại vùng biên Móng Cái còn hoạt động không khác gì vũ trường trá hình với hệ thống âm thanh ánh sáng, DJ và dàn dancer ăn mặc mát mẻ khuấy động không khí.

Việc vi phạm, tùy theo mức độ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng vì để tạo “sức hút” cũng như khoản lợi nhuận mà bóng cười, shisha mang lại, nên không ít tụ điểm quán bar vẫn bất chấp để bán phục vụ các "dân chơi" mỗi đêm.