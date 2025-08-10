Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xử lý người đăng video bịa đặt tạo bằng AI gây hoang mang dư luận

  • Chủ nhật, 10/8/2025 11:46 (GMT+7)
Công an xã Tân An vừa xử lý người đàn ông chia sẻ, lan truyền video bịa đặt "lấy xương người nấu cao, chế tạo thuốc trường sinh", gây hoang mang dư luận.

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an xã Tân An vừa làm việc, xử lý người đàn ông chia sẻ thông tin sai sự thật lên mạng xã hội gây bức xúc, hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân An phát hiện tài khoản mạng xã hội “Phạm Bình” chia sẻ video được tạo bằng công nghệ Al có nội dung: “Phát hiện một cơ sở lấy xương người để nấu cao, chế tạo thuốc trường sinh tại một tỉnh phía Bắc”…

Đây là những nội dung, hình ảnh hoàn toàn sai sự thật, gây hoang mang cho người dân.

Tin bia dat anh 1

Công an xã Tân An làm việc với ông P.V.B. Ảnh: Công an Nghệ An

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Tân An xác minh, làm rõ chủ tài khoản chia sẻ là ông P.V.B (SN 1970, trú xã Tân An, tỉnh Nghệ An) nên mời ông P.V.B lên trụ làm việc.

Tại buổi làm việc, ông P.V.B thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết vì thiếu hiểu biết nên không biết video đó được tạo bằng công nghệ Al và chứa nội dung sai sự thật.

Sau khi được Công an xã Tân An giải thích, ông P.V.B gỡ bỏ nội dung vi phạm, viết cam kết không tái phạm, đồng thời đăng thông tin đính chính trên mạng xã hội. Công an xã Tân An đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Công an xã Tân An khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, có trách nhiệm khi tiếp cận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Người dân tuyệt đối không lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng từ nguồn chính thống, tránh tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật và góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, văn minh, an toàn.

