Xử lý những chủ đầu tư để tính mạng của cư dân chung cư bị đe dọa

Bị chiếm dụng quỹ bảo trì (QBT), mua căn hộ nhưng nhiều năm không được cấp "sổ hồng", chưa phân định rõ phần diện tích sở hữu chung riêng… là những vấn đề gây tranh chấp gay gắt đông người kéo dài tại nhiều chung cư ở TP.HCM.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng cư dân tranh chấp gây bất ổn về ANTT tại nhiều phường, xã trên địa bàn, ngoài việc chủ đầu tư chây ì, thì còn do việc giải quyết thiếu kiên quyết, chưa làm hết trách nhiệm của địa phương hoặc cơ quan chức năng.

Công an vào cuộc, chủ đầu tư mới chịu trả lại tiền

Sau thời gian dài phản ánh việc bị chủ đầu tư chiếm giữ hàng chục tỷ đồng QBT không chịu trả lại, cư dân chung cư Opal Boulevard ở phường Dĩ An, TP.HCM đã tố cáo đến Công an TP.HCM. Vào cuộc xác minh vụ việc, ngày 22/9 vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã có văn bản gửi Ban quản trị (BQT) chung cư này đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh.

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đề nghị BQT chung cư cung cấp các thông tin như thời điểm thành lập BQT, sau khi thành lập BQT có gửi văn bản đề nghị Công ty CP Đầu tư Kinh doanh BĐS Hà An, chủ đầu tư Dự án cụm chung cư Opal Boulevard, bàn giao tiền phí bảo trì hay không?

Đồng thời thống kê chi tiết số tiền phí bảo trì người mua căn hộ đã nộp cho công ty cũng như phiếu thu, chứng từ nộp phí bảo trì và các tài liệu khác liên quan đến việc chủ đầu tư không bàn giao cho BQT chung cư. Trước động thái trên của cơ quan Công an, ngày 26/9, chủ đầu tư dự án này đã bàn giao 63,6 tỷ đồng cho cư dân.

Trước đó, chủ đầu tư đã bàn giao 6 tỷ đồng cho BQT. Như vậy cư dân dự án có 4 tòa nhà với gần 1.500 căn hộ đã được bàn giao, đưa vào sử dụng từ năm 2021 này đã "đòi" được số tiền do mình đóng góp khi mua nhà để phục vụ việc bảo trì, sửa chữa hệ thống thiết bị kỹ thuật của chung cư sau vài năm ròng rã chờ đợi.

Người dân chung cư Saigon Gateway phản ứng chủ đầu tư.

Tố cáo hành vi chiếm giữ QBT trái phép của chủ đầu tư đến cơ quan Công an, BQT chung cư này cho biết, Dự án khu căn hộ Saigon Gateway với hơn 930 căn hộ, 3.200 cư dân sinh sống thường xuyên đã được chủ đầu tư bàn giao cho người mua nhà từ năm 2019.

Kể từ khi được thành lập vào tháng 3/2022 đến nay BQT chung cư đã làm việc và gửi nhiều văn bản yêu cầu chủ đầu tư bàn giao kinh phí bảo trì với số tiền hơn 32 tỷ đồng , song yêu cầu này đã không được chủ đầu tư thực hiện. Việc bị chiếm giữ kinh phí bảo trì đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, sinh hoạt và trực tiếp đe dọa đến an toàn tính mạng, tài sản của cư dân.

Sau nhiều năm khai thác, nhiều hạng mục, thiết bị quan trọng của tòa nhà như hệ thống PCCC, hệ thống thang máy thường xuyên bị hỏng, không đủ tiêu chuẩn an toàn vận hành và đã nhiều lần xảy ra sự cố; hệ thống diện, đèn thoát hiểm, đèn chiếu sáng; hệ thống cấp nước và xử lý nước thải… đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có kinh phí bảo trì, sửa chữa.

Tháng 6 vừa qua, chung cư này đã bị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố kiểm tra, lập biên bản và ra quyết định xử phạt về hành vi không bảo dưỡng phương tiện PCCC định kỳ; không duy trì hoạt động của đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.

Trong khi đó, trả lời UBND phường Hiệp Phú vào cuối năm ngoái, ông Lê Văn Chính, Tổng giám đốc Công ty CP BĐS Hiệp Phú Land, cho rằng công ty rất khó khăn. "Nguồn sống" duy nhất của công ty và cũng là hy vọng để có thể bàn giao ngay khoản kinh phí bảo trì cho BQT là 5% giá trị căn hộ còn lại. Số tiền này người mua nhà sẽ đóng sau khi được cấp sổ hồng. Theo ông Chính, sau khi tiếp nhận từ ban lãnh đạo cũ, ban lãnh đạo mới của công ty đã nỗ lực thực hiện cấn trừ công nợ cho BQT chung cư, nhưng cũng chỉ được số tiền hơn 1 tỷ đồng .

Tại văn bản ngày 1/11/2024 gửi Sở Xây dựng TP.HCM để nhờ hướng dẫn về việc cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì tại khu căn hộ Saigon Gateway, ông Lê Ngọc Dũng, Chánh Thanh tra xây dựng TP Thủ Đức cũ đã thừa nhận: Việc chủ đầu tư không thực hiện chuyển giao kinh phí bảo trì cho BQT đã khiến cư nhiều lần căng băng rôn phản đối chủ đầu tư. Tình hình ANTT tại chung cư này diễn biến ngày càng nghiêm trọng, phức tạp, có thể dẫn đến khiếu kiện đông người.

Nguy cơ tranh chấp vì sự tắc trách

Kiến nghị với Tổ công tác gỡ vướng, cấp "sổ hồng" cho nhà, đất tại các dự án nhà ở thương mại của thành phố (Tổ công tác 5013) cũng như UBND TP.HCM và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND thành phố, BQT và tập thể cư dân dự án Khu dân cư Sông Đà IDC Tower (chung cư Osimi Tower, phường An Hội Đông) đã bày tỏ sự bức xúc và mong cơ quan chức năng liên ngành tổ chức đối thoại trực tiếp với cư dân và chủ đầu tư trong thời gian sớm nhất để được xem xét, giải quyết dứt điểm vướng mắc trong việc cấp "sổ hồng" cho cư dân.

Theo ông Đặng Quang Triệu, Trưởng BQT chung cư này, Dự án chung cư Osimi Tower do Công ty CP ANI làm chủ đầu tư đã chính thức đưa vào sử dụng từ năm 2019 với 402 hộ dân. Tại thời điểm cư dân ký hợp đồng mua bán căn hộ, toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án được chủ đầu tư công bố là đầy đủ, hoàn chỉnh, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cư dân.

Nhưng từ khi nhận bàn giao căn hộ đến nay đã 6 năm, cư dân vẫn chưa được cấp "sổ hồng". Tại các hội nghị nhà chung cư, người dân hỏi về tình hình cấp “sổ hồng” cho căn hộ thì được chủ đầu tư phản hồi: Dự án vướng mắc do các sở ngành chưa xác định rõ số tiền khấu trừ chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất. Do đó tập thể cư dân và BQT chung cư đã nhiều lần gửi kiến nghị tới HĐND thành phố, UBND thành phố, Sở NNMT và Sở Tài chính đề nghị tháo gỡ, giải quyết vướng mắc.

Dù vậy đến nay đề nghị chính đáng này chưa được đáp ứng dẫn đến mâu thuẫn giữa cư dân với chủ đầu tư và gây thiệt hại cho cư dân. Những hộ dân phải vay tiền mua căn hộ với lãi suất cao từ ngân hàng chỉ định trong khi không thể dùng tài sản thế chấp để vay vốn như với căn hộ đã có "sổ hồng".

Ngoài việc chuyển nhượng với giá rẻ hơn thị trường do chưa được cấp "sổ hồng", một thiệt hại nữa cho cư dân là khi bán căn hộ không được miễn thuế thu nhập đối với BĐS duy nhất vì không có quyền sở hữu. "Tình trạng trên kéo dài khiến hàng trăm cư dân lo lắng, bức xúc, tiềm ẩn nguy cơ kiện tụng tập thể, làm phức tạp tình hình ANTT tại địa phương", ông Triệu cho biết.

Phản hồi về tình trạng trên, Tổng Giám đốc Công ty CP ANI Đặng Tất Thành cho biết, công ty đã triển khai dự án theo đúng quy định. Nhưng nguyên nhân xuất phát từ Văn bản số 8486/CT-QLĐ ngày 9/8/2019 của Cục Thuế TP.HCM đề nghị Sở Tài chính có ý kiến về khoản được khấu trừ vào số tiền đất phải nộp của dự án. Từ đó, dự án bị xác định là chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính do khoản chi phí được khấu trừ vào tiền sử dụng đất của dự án chưa được cơ quan chức năng xác định rõ.

Trong khi trước đó công ty đã hoàn tất hồ sơ và thủ tục cần thiết. Những năm qua, công ty đã nhiều lần gửi văn bản tới các cơ quan chức năng của thành phố và nhiều lần gửi văn bản tới Tổ công tác 5013, cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý và luôn thể hiện thiện chí thực hiện nghĩa vụ tài chính. Song, vướng mắc này vẫn chưa được giải quyết. Tắc nghẽn trên không chỉ khiến cư dân lo lắng, bức xúc kéo dài, mà doanh nghiệp cũng chịu phát sinh thiệt hại tài chính và ảnh hưởng đến uy tín.