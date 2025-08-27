Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Xử lý TikToker đăng video có nội dung xúc phạm lực lượng Công an

  • Thứ tư, 27/8/2025 18:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nam thanh niên ở Đồng Tháp thừa nhận đã tải các nội dung trên mạng rồi biên tập thành video và đăng lên TikTok cá nhân với mục đích để câu like, tăng lượng tương tác.

Ngày 27/8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) đã mời làm việc đối với H.C.L. (ngụ ấp Thạnh Hưng, xã Long Hưng) xử lý về hành vi sử dụng tài khoản TikTok đăng tải video clip có nội dung xấu độc, xuyên tạc, xúc phạm chính quyền và lực lượng Công an.

Qua công tác tuần tra kiểm soát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng phát hiện tài khoản TikTok do L. làm chủ (có trên 189.000 lượt theo dõi) đã đăng tải nhiều video có nội dung xấu, trong đó có một số video mang tính chất xuyên tạc, xúc phạm chính quyền và lực lượng Công an.

Ap Thanh Hung, Cong an Dong Thap, TikTok, Long Hung anh 1

Tại Cơ quan Công an, H.C.L. thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện tháo gỡ các video có nội dung xuyên tạc, chưa kiểm chứng.

Các bài viết đều có lượng tương tác cao, gây ảnh hưởng dư luận xấu trên không gian mạng.

Phòng An ninh mạng phối hợp Công an xã Long Hưng mời L. là chủ tài khoản TikTok lên làm việc. L. khai nhận đã tải nội dung trên mạng về và biên tập thành video và đăng lên Tiktok cá nhân mục đích là để câu like, tăng lượng tương tác trên nền tảng TikTok.

L. khẳng định không có ý xúc phạm chính quyền hay lực lượng Công an. Qua làm việc, L. thừa nhận hành vi vi phạm, chưa nhận thức đầy đủ về mức độ nghiêm trọng của hành vi, thiếu kiến thức pháp luật về an ninh mạng và tự nguyện tháo gỡ các video có nội dung xuyên tạc, chưa kiểm chứng đã đăng trước đó, cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh mạng đã củng cố hồ sơ để xử lý chủ tài khoản TikTok nói trên theo quy định pháp luật.

Sách về Pháp luật

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.

