Xử phạt 8 trường hợp vi phạm quy định bảo vệ bí mật Nhà nước

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Quảng Ninh lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 trường hợp là cán bộ, đảng viên công tác tại các cơ quan cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh vì có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Các trường hợp vi phạm chủ yếu liên quan đến việc lưu giữ, soạn thảo tài liệu không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ lộ, mất thông tin mật.

Theo quy định của pháp luật, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, đồng thời là nghĩa vụ bắt buộc đối với từng cán bộ, công chức, viên chức và mỗi công dân.

Xử phạt 8 trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Những hành vi như tự ý sao chụp, phát tán, đăng tải trên mạng xã hội hoặc lưu trữ tài liệu bí mật trong điều kiện không bảo đảm an toàn đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Qua vụ việc này, Phòng An ninh chính trị nội bộ khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Việc xử lý 8 trường hợp vi phạm là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở mọi tổ chức, cá nhân phải nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong việc tiếp cận, quản lý và sử dụng thông tin thuộc phạm vi bí mật Nhà nước.