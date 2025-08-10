Xử phạt công ty ở Hà Nội 75 triệu do có 16 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm

Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái ở Hà Nội đã bị xử phạt do vi phạm trong kinh doanh mỹ phẩm và có tới 16 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Cục Quản lý Dược Bộ Y tế có quyết định xử phạt hành chính và buộc tiêu hủy 16 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái (số 192/19 phố Thái Thịnh, Hà Nội).

Theo quyết định này, Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái kinh doanh mỹ phẩm không có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF).

Cùng đó, tình tiết tăng nặng của công ty này là tại thời điểm thanh tra, doanh nghiệp có 16 sản phẩm vi phạm cùng hành vi.

Danh sách cụ thể:

16 sản phẩm mỹ phẩm có vi phạm.

Do đó, Cục Quản lý Dược đã xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái 75 triệu đồng.

Đồng thời, buộc công ty này tiêu hủy hoàn toàn 16 loại sản phẩm đang kinh doanh.

Các sản phẩm này đều được nhập khẩu hầu hết từ Thái Lan, Đức, Pháp.., do Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận công bố sản phẩm chủ yếu dùng để chăm sóc tóc, kem ép, duỗi tóc, màu nhuộm tóc..., trong đó 2/3 là các sản phẩm thuộc thương hiệu Wella nổi tiếng.