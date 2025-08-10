Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Xử phạt công ty ở Hà Nội 75 triệu do có 16 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm

  • Chủ nhật, 10/8/2025 10:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái ở Hà Nội đã bị xử phạt do vi phạm trong kinh doanh mỹ phẩm và có tới 16 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Cục Quản lý Dược Bộ Y tế có quyết định xử phạt hành chính và buộc tiêu hủy 16 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái (số 192/19 phố Thái Thịnh, Hà Nội).

Theo quyết định này, Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái kinh doanh mỹ phẩm không có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF).

Cùng đó, tình tiết tăng nặng của công ty này là tại thời điểm thanh tra, doanh nghiệp có 16 sản phẩm vi phạm cùng hành vi.

Danh sách cụ thể:

Phu Thai, Tieu huy, Pho Thai Thinh, PIF, Cuc Quan ly Duoc, Cong ty Phu Thai, Doanh nghiep Phu Thai, Giam doc Phu Thai, Phu Thai Ha Noi anh 1Phu Thai, Tieu huy, Pho Thai Thinh, PIF, Cuc Quan ly Duoc, Cong ty Phu Thai, Doanh nghiep Phu Thai, Giam doc Phu Thai, Phu Thai Ha Noi anh 2

16 sản phẩm mỹ phẩm có vi phạm.

Do đó, Cục Quản lý Dược đã xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái 75 triệu đồng.

Đồng thời, buộc công ty này tiêu hủy hoàn toàn 16 loại sản phẩm đang kinh doanh.

Các sản phẩm này đều được nhập khẩu hầu hết từ Thái Lan, Đức, Pháp.., do Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận công bố sản phẩm chủ yếu dùng để chăm sóc tóc, kem ép, duỗi tóc, màu nhuộm tóc..., trong đó 2/3 là các sản phẩm thuộc thương hiệu Wella nổi tiếng.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách Bình luận Luật Công chứng năm 2024 nhằm cung cấp cho độc giả một góc nhìn toàn cảnh các quy định của Luật Công chứng năm 2024 trước những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn cuộc sống cũng như việc sửa đổi, bổ sung rất nhiều đạo luật có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động này.

https://www.anninhthudo.vn/xu-phat-mot-cong-ty-o-ha-noi-75-trieu-dong-do-co-16-san-pham-my-pham-vi-pham-post620210.antd

Duy Tiến/An ninh Thủ đô

Phú Thái Tiêu hủy Phố Thái Thịnh PIF Cục Quản lý Dược Công ty Phú Thái Doanh nghiệp Phú Thái Giám đốc Phú Thái Phú Thái Hà Nội Hà Nội Phú Thái Tiêu hủy Phố Thái Thịnh PIF Cục Quản lý Dược Công ty Phú Thái Doanh nghiệp Phú Thái Giám đốc Phú Thái Phú Thái Hà Nội

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

Đọc tiếp

Nhung thu doan lua 'viec nhe luong cao' hinh anh

Những thủ đoạn lừa 'việc nhẹ lương cao'

2 giờ trước 10:31 10/8/2025 Pháp luật Pháp luật

0

Những năm qua, mặc dù lực lượng Công an cũng như chính quyền địa phương tỉnh Đắk Lắk đã liên tục cảnh báo và vạch trần thủ đoạn của các nhóm lừa đảo “việc nhẹ lương cao”, thế nhưng tình trạng người dân bị lừa sang nước ngoài làm việc trái phép vẫn diễn biến phức tạp.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý