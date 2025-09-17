Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xử phạt công ty sử dụng nhân viên vi phạm xuất nhập cảnh

  • Thứ tư, 17/9/2025 08:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Công an phường Hạp Lĩnh (tỉnh Bắc Ninh) phát hiện và xử lý 3 công dân Trung Quốc có hành vi vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh.

Qua công tác nắm tình hình và tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an phường Hạp Lĩnh đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra Công ty TNHH quốc tế De Ma Ji.

Kết quả xác minh cho thấy công ty này đã sử dụng lao động nước ngoài, mà không thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định, đồng thời 3 công dân Trung Quốc trên đã làm việc không đúng với mục đích xin cấp thị thực.

Cty De Ma Ji, DN De Ma Ji, Gdoc De Ma Ji, NV De Ma Ji, Ktoan De Ma Ji, cong nghiep Hap Linh anh 1

Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Bộ Đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn trục xuất 3 công dân vi phạm nhập cảnh vào Việt Nam.

Các đối tượng này đã nhập cảnh Việt Nam với mục đích du lịch, nhưng lại làm việc trái phép tại một công ty ở Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với công ty và 3 người Trung Quốc với tổng số tiền là 87,5 triệu đồng.

Ngày 22/8, sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan chức năng đã trục xuất 3 công dân khỏi Việt Nam qua Cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

https://www.anninhthudo.vn/xu-phat-cong-ty-su-dung-nhan-vien-nguoi-nuoc-ngoai-vi-pham-xuat-nhap-canh-post623950.antd

A.N/An ninh Thủ đô

  • Bắc Ninh

    Bắc Ninh
    • Diện tích: 822,7 km²
    • Dân số: 1.2 triệu (2016)
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 222
    • Biển số xe: 99

