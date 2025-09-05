Xử phạt liên tiếp doanh nghiệp đa cấp, lần gần nhất bị phạt 455 triệu

Công ty TNHH Seacret bị xử phạt 455 triệu đồng vì có nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Seacret (địa chỉ trụ sở chính tại SH05, Khu đô thị căn hộ cao cấp dự án One Verandah, Số 2 đường Bát Nàn, Phường Cát Lái, TP.HCM) với số tiền 455 triệu đồng.

Theo đó, Công ty có các hành vi vi phạm là: Không thực hiện thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Không cập nhật thường xuyên trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp theo quy định.

Công ty TNHH Seacret tiếp tục bị xử phạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp.

Tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi chưa có xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bằng văn bản của Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó; Không thực hiện đúng quy tắc hoạt động đã đăng ký.

Bên cạnh đó, công ty cũng không thực hiện thông báo tới Bộ Công Thương khi có thay đổi trong danh sách đào tạo viên; Thực hiện không đúng nghĩa vụ báo cáo trong hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tháng 3/2024, Công ty TNHH Seacret cũng bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại TP.HCM do nợ thuế gần 200 triệu đồng.

Cuối năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cũng đã xử phạt hành chính Công ty TNHH Seacret sau khi kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Cụ thể, công ty đa cấp này bị phạt 155 triệu đồng về các hành vi vi phạm: Không thực hiện đúng trách nhiệm sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; không thực hiện đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp; không thực hiện đúng trách nhiệm báo cáo của doanh nghiệp.