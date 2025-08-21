Xử phạt nam thanh niên lái ôtô kéo xe tự chế trên phố để quay TikTok

Lực lượng CSGT Công an TP Huế mời một TikToker mới nổi lên làm việc để xử lý hành vi lấy ôtô sang Mercedes kéo xe tự chế để làm clip quảng cáo xe điện.

Phòng CSGT Công an TP Huế lập biên bản xử lý đối với Bùi Văn Hòa (SN 1999, trú phường Hương An) về hành vi điều khiển ôtô không thắt dây an toàn và kéo theo xe khác.

Trước đó, ngày 14/8, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện video ghi lại cảnh một thanh niên lái ôtô nhãn hiệu Mercedes mang biển kiểm soát 75A-061.86 trên đường Nguyễn Huệ (phường Thuận Hóa) kéo theo phía sau một xe tự chế chở xe máy điện. Phòng CSGT Công an TP Huế vào cuộc xác minh và làm rõ người điều khiển là Bùi Văn Hòa nên mời lên làm việc.

Bùi Văn Hòa cùng chiếc xe Mercedes được đưa đến trụ sở Phòng CSGT Công an TP Huế để làm việc, xử lý. Ảnh: CACC.

Tại cơ quan công an, Hòa khai nhận khoảng 15h ngày 11/8, nhận lời một cơ sở kinh doanh xe máy nhờ quay video quảng cáo sản phẩm. Sau đó, Hòa điều khiển ôtô kéo xe tự chế chở xe máy điện trên đường Nguyễn Huệ để quay video rồi đăng TikTok. Cơ quan chức năng đang thực hiện xử lý vụ việc theo quy định.

Được biết, Bùi Văn Hoà là một TikToker mới nổi tiếng với biệt danh "Bin shipper". Bùi Văn Hòa nổi tiếng trên mạng xã hội với những clip hài hước, gây cười trên mạng xã hội.

Trước đó, đầu tháng 3/2025, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với T.D.T (trú Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh) do có bình luận nội dung khiếm nhã, phân biệt địa phương trên mạng xã hội TikTok.

Cụ thể, ngày 6/3, T.D.T vào mạng xã hội TikTok và thấy bài viết của tài khoản "Hieu Vu Trung" liên quan đến chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó có nhiều bình luận có sự so sánh về sự phát triển, điều kiện kinh tế xã hội giữa các địa phương.

Trong quá trình tranh luận, T.D.T bình luận một số nội dung khiếm nhã, "phân biệt địa phương", gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.