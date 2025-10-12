Xử phạt người tung tin sai sự thật liên quan dự án sân bay Gia Bình

Ngày 12/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã xử lý 4 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dự án Sân bay Gia Bình và Công viên nghĩa trang Đại Lai.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia. Trong khi chính quyền và nhân dân địa phương đang tích cực triển khai dự án, một số người thiếu hiểu biết đã đăng tải, chia sẻ các nội dung xuyên tạc, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an xã Lương Tài phát hiện tài khoản Facebook "V.T.H.M" đăng bài và bình luận sai sự thật trên nhóm "GIA BÌNH GÌ CŨNG CÓ - HUYỆN GIA BÌNH" liên quan quy hoạch phân khu đô thị Nam sông Đuống (phân khu số 2) khu vực quanh Sân bay Gia Bình.

Công an làm việc trường hợp đăng tin sai sự thật. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Công an xác định chủ tài khoản là T.V.H (SN 1989, trú xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh). Hành vi của H vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Công an xã Lương Tài đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng, buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm. H đã tự giác khắc phục, cam kết không tái phạm.

Tại xã Đại Lai, một số người dân đăng tải, chia sẻ, phát tán nội dung sai sự thật về dự án Công viên nghĩa trang Đại Lai, thuộc quy hoạch phân khu đô thị phía Nam sông Đuống và các khu đô thị quanh Sân bay Gia Bình.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an xã Đại Lai, Công an xã Đông Cứu và Công an phường Võ Cường đã làm việc, tuyên truyền, giáo dục pháp luật với 3 trường hợp đăng tin, livestream không kiểm duyệt nội dung, bình luận gây ảnh hưởng an ninh trật tự. Các trường hợp này đã nhận thức vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.