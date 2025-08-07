Xử phạt phòng khám 'vẽ bệnh, moi tiền' tại Đà Nẵng 148,5 triệu đồng

Công an xác định phòng khám tuyển dụng một số bác sĩ chỉ đăng ký trên giấy tờ, không khám, điều trị trực tiếp mà thay vào đó là sử dụng nhân viên không có chứng chỉ, bằng cấp về y tế.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định xử phạt một phòng khám Đa khoa Quốc tế tại Đà Nẵng "vẽ bệnh, moi tiền" tổng số tiền 148,5 triệu đồng.

Theo đó, Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng, trực thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, bị xử phạt hành chính với số tiền 148,5 triệu đồng do vi phạm quy định về môi trường và an toàn thực phẩm.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng có 6 hành vi vi phạm về không thực hiện đầy đủ cam kết thu gom, quản lý và xử lý chất thải; không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại; bố trí khu vực lưu chất thải nguy hại không đáp ứng kỹ thuật; không đảm bảo ngăn ngừa lây nhiễm chéo trong chế biến thực phẩm; không thực hiện quy định chế độ kiểm thực 3 bước.

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng bị xử phạt 148,5 triệu đồng. Ảnh: PV/Vietnam+.

Phòng khám này nằm tại địa chỉ 180 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng, được cấp phép thành lập năm 2023. Trước những vi phạm trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, đồng thời buộc Công ty phải thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường theo đúng quy định.

Trước đó, tháng 7/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 người là quản lý nhân sự, nhân viên Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng.

Công an xác định trong quá trình hoạt động, phòng khám tuyển dụng một số bác sĩ chỉ đăng ký trên giấy tờ, không khám, điều trị trực tiếp mà thay vào đó là sử dụng nhân viên không có chứng chỉ, bằng cấp về y tế theo quy định để giả bác sĩ trực tiếp thăm khám, ra y lệnh.

Đồng thời, cơ sở này sử dụng thủ đoạn "vẽ" bệnh, lừa dối khách hàng bằng các thủ thuật y tế nhằm "moi tiền". Bước đầu xác định đã có khoảng 17 khách hàng bị lừa dối và bị phòng khám thu lợi bất chính gần 400 triệu đồng.