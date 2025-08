Xử phạt tài xế xe đầu kéo đánh võng trên cao tốc

Công an Hà Nội khởi tố một giám đốc người nước ngoài về tội trốn thuế

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Stephen Ward Kim (SN 1961, quốc tịch Mỹ) để điều tra về tội "Trốn thuế".