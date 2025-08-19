Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt hành chính một trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội.

Cụ thể, vào ngày 12/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Công an phường Bắc Giang đã xác minh và làm rõ hành vi của bà N.T.N (sinh năm 1966), trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Bà N. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận.

Tại cơ quan công an, bà N. đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và tự nguyện gỡ bỏ các nội dung sai phạm. Căn cứ quy định, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.N với số tiền 7,5 triệu đồng.

Cơ quan Công an lập biên bản xử phạt trường hợp đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Đây là hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc".

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức và trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, không chia sẻ, bình luận, phát tán những thông tin chưa được kiểm chứng, bịa đặt. Việc này có thể gây hoang mang trong xã hội, xúc phạm uy tín của các tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.