Xử phạt xe ba gác chở ôtô trên đường ở TP.HCM

Người đàn ông 40 tuổi lái xe ba gác chở ôtô cũ gây ùn tắc giao thông tại TP.HCM bị phạt 10 triệu đồng, tịch thu phương tiện do không rõ nguồn gốc.

Trưa 25/8, Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Công an TP.HCM) lập biên bản xử phạt ông L.C.T. (40 tuổi, quê Thanh Hóa) tài xế xe ba gác chở chiếc ôtô cũ gây ùn tắc giao thông.

Trước đó, ngày 21/8, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh xe ba gác chở theo ôtô cũ cồng kềnh, chắn gần hết làn đường trên đường Thạnh Xuân 52, phường Thới An (Quận 12 cũ) gây bức xúc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã vào cuộc xác minh. 2 ngày sau, lực lượng chức năng xác định tài xế là ông L.C.T. (40 tuổi, quê Thanh Hóa) và mời lên làm việc.

Nam tài xế lái xe ba gác chở ôtô 5 chỗ cồng kềnh chạy trên đường gây ùn tắc bị xử phạt 10 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, ông T. khai nhận đã mua mua "xác" ôtô cách nhà khoảng 300 m. Do phương tiện quá cồng kềnh, ông không tháo rời mà chằng buộc nguyên chiếc lên xe ba gác để chở về.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt ông T. với 3 lỗi: chở hàng vượt quá khổ giới hạn, không có giấy phép lái xe và điều khiển phương tiện không đăng ký. Tổng mức tiền phạt 10 triệu đồng theo Nghị định 168.

Ngoài phạt tiền, chiếc xe ba gác cũng bị tạm giữ. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là phương tiện không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ và không đảm bảo an toàn, nên đã làm thủ tục tịch thu theo quy định.