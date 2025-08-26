Xuân Son khoe cơ bắp ấn tượng

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son gây chú ý khi đăng ảnh luyện tập thể hình lên trang cá nhân. Thân hình cơ bắp của anh khiến nhiều người ấn tượng.

Hình thể ấn tượng của Xuân Son sau thời gian dừng thi đấu, điều trị chấn thương.

Hôm 24/8, cầu thủ Nguyễn Xuân Son đăng loạt ảnh nâng tạ, khoe trọn cơ bụng 6 múi. "Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu", anh viết caption tiếng Việt, thể hiện sự quyết tâm khi đang cố gắng hồi phục chấn thương.

Dưới loạt ảnh, nhiều người hâm mộ dành lời khen cho thân hình của nam cầu thủ. Fan và đồng đội cũng thể hiện sự ủng hộ, hy vọng Xuân Son sớm bình phục để trở lại trong màu áo của CLB Nam Định cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Sau khi mùa giải V.League 2024/25 khép lại, Xuân Son trở về Brazil và được CLB cũ Vitória hỗ trợ điều trị chấn thương.

Trong khoảng thời gian trở lại quê nhà, Xuân Son nhận được sự chăm sóc từ các chuyên gia hàng đầu như Dilson Conceição Neto và João Botelho. Chuyên gia vật lý trị liệu João Botelho viết trên trang cá nhân: “Anh ấy sẽ sớm trở lại và ghi nhiều bàn thắng!”.

Còn Dilson cho biết: “Rafaelson (Nguyễn Xuân Son) đang phục hồi dưới sự giám sát của tôi. Tôi cảm ơn CLB Vitória vì tạo điều kiện để cậu ấy được điều trị đúng cách”.

Xuân Son đang trong quá trình hồi phục chấn thương tại Brazil.

Với tình hình hồi phục chấn thương hiện tại, cầu thủ 28 tuổi dự kiến trở lại tập luyện vào tháng 9 và trở lại thi đấu vào đầu năm 2026. Dù vậy, khả năng Xuân Son kịp thi đấu giai đoạn lượt đi V.League 2025/26 vẫn còn bỏ ngỏ.

Xuân Son từng là cầu thủ ghi dấu ấn mạnh mẽ trong màu áo Nam Định và tuyển Việt Nam. Tại ASEAN Cup 2024, anh tỏa sáng rực rỡ, góp phần giúp tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch. Sau giải đấu, lãnh đạo đội bóng thành Nam từng thưởng lớn và ký tiếp hợp đồng 6 năm với Xuân Son, cho thấy sự tin tưởng đặc biệt dành cho cầu thủ này.

Trong cuộc phỏng vấn với The Straits Times hồi tháng 7 từ Bahia, Brazil, Xuân Son cho biết: "Tôi thật may mắn khi trở thành công dân Việt Nam. Tôi cảm thấy rất gắn bó với người dân Việt Nam. Tôi tin rằng trái tim mình thuộc về Việt Nam và chơi cho đội tuyển như một người Việt Nam đích thực".