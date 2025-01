Xuân Son khoe huân chương, Duy Mạnh vinh quy bái tổ sau chiến thắng

Sau khi ASEAN Cup kết thúc, Doãn Ngọc Tân là cầu thủ duy nhất của tuyển Việt Nam không về nước. Anh ở lại Thái Lan để cùng CLB Thanh Hóa thi đấu tại ASEAN Club Championship. Trong trận với BG Pathum United tối 8/1, Ngọc Tân là người ghi bàn thắng duy nhất cho đội bóng Thanh Hóa để cân bằng tỷ số 1-1. Tiền vệ 30 tuổi cũng được bình chọn là "Star Of The Match" (Ngôi sao của trận). Ngày 9/1, bà xã của anh là Lê Ngọc Thúy Anh đã đăng bức ảnh chồng cầm kỷ niệm chương. Do trang Facebook của Ngọc Tân đã bị đánh cắp sau trận thắng của tuyển Việt Nam tối 6/1, Thúy Anh không thể tag (gắn thẻ) chồng vào bài đăng này. Ảnh: Lê Ngọc Thúy Anh.