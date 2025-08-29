Xuân Trường hé lộ 'mời' Công Phượng, Minh Vương quay podcast

Sinh hoạt cùng CLB Trường Tươi Đồng Nai, bộ ba thân thiết có khoảnh khắc vui đùa thoải mái.

Trên story Instagram hôm 28/8, cầu thủ Xuân Trường đăng tải clip đồng đội Minh Vương và Công Phượng đang tranh luận về “tri thức” và “kiếm tiền”. Cả hai sôi nổi đưa ra ý kiến cá nhân, trong khi Xuân Trường ghi hình và bật cười.

Anh gắn thẻ tài khoản của hai người bạn kèm chú thích: “Ở tập tiếp theo trên @xt6podcast, chúng ta sẽ bàn về tri thức, kiếm tiền và những giá trị gì gì đó mình chưa rõ nữa. Khách mời của chúng ta là 2 nhân vật rất đặc biệt lần đầu xuất hiện”.

Xuân Trường nói về việc mời hai người bạn thân quay podcast.

Khoảnh khắc tương tác thú vị của bộ ba cầu thủ khiến người hâm mộ thích thú. Chưa rõ việc mời Minh Vương và Công Phượng quay podcast là ý định thật sự của Xuân Trường hay chỉ là câu nói vui, nhưng nhiều người rất mong chờ điều này thành hiện thực.

Cuối năm 2023, Xuân Trường ra mắt kênh podcast “XT6 Podcast”, nơi anh kể lại hành trình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, những bài học từ bóng đá, kèm nhiều chia sẻ đời thường.

Sau series mang tên “Lương Xuân Trường - The Story”, gần đây, Xuân Trường kết hợp BLV Anh Duy thực hiện series “Dòng máu Việt” với khách mời là các cầu thủ Việt kiều như Julien Nguyễn, Phạm Anh Khôi, Martin Lò. Kênh podcast của Xuân Trường hiện thu hút hơn 7.300 lượt theo dõi.

Lương Xuân Trường (quê Tuyên Quang), Nguyễn Công Phượng (Nghệ An), Trần Minh Vương (Thái Bình cũ, nay là Hưng Yên) là nhóm bạn cùng sinh năm 1995, trưởng thành từ Học viện HAGL - Arsenal JMG. Họ có nhiều năm khoác áo HAGL, sát cánh và tạo dấu ấn tại V.League cũng như trong màu áo U23, tuyển Việt Nam. Cả ba hiện thi đấu cho Trường Tươi Đồng Nai tại V.League 2.

Minh Vương, Công Phượng, Xuân Trường có tình bạn thân thiết.