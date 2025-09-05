Xuất hiện 3 con capybara gây 'bão' mạng xã hội tại Thái Lan

Ba capybara tại Vườn thú mở Khao Kheow (Thái Lan) gây chú ý khi chính thức được đặt tên là King, Kong và Kaew sau cuộc bình chọn sôi nổi trên mạng xã hội.

Tên của chúng lần lượt là King, Kong và Kaew. Ảnh: Kha Moo and the Gang.

Ba chú chuột lang nước con tại Vườn thú mở Khao Kheow, tỉnh Chonburi (Thái Lan) chính thức được đặt tên là King, Kong và Kaew sau cuộc bình chọn với hơn 94.543 lượt tham gia.

Bộ ba nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, nhận về nhiều lời chúc mừng và bình luận hài hước về sự đáng yêu cùng những cái tên dễ nhớ.

Trước đó, vườn thú chào đón ba thành viên mới từ cặp bố mẹ capybara Xiang (5 tuổi) và Pookpik (3 tuổi). Để tìm tên phù hợp, ban quản lý đưa ra danh sách 10 gợi ý và mở bình chọn công khai. Cuộc thi thu hút đông đảo du khách và người theo dõi trực tuyến.

Ngày 4/8, trang Facebook Kha Moo and the Gang - do một nhân viên chăm sóc động vật tại vườn thú quản lý, thường xuyên đăng tải video và hình ảnh về các loài vật - thông báo kết quả bình chọn.

3 chú capybara con quấn quýt bên mẹ. Ảnh: Kha Moo and the Gang.

Theo đó, King, Kong và Kaew nhận được 33% số phiếu, trở thành tên gọi chính thức của ba chuột lang nước. Vườn thú cũng sẽ sớm công bố danh sách những người may mắn nhận quà tặng từ chương trình này.

Ngay sau khi kết quả được đăng tải, nhiều cư dân mạng để lại bình luận chúc mừng, nhiều người hài hước nhận xét đây là những cái tên phù hợp và dễ nhớ với ba “bé cưng”.

Vườn thú mở Khao Kheow là một trong những điểm du lịch sinh thái nổi bật của tỉnh Chonburi, cách Bangkok khoảng 90 km, không gian mở cho phép du khách quan sát và tương tác gần gũi với nhiều loài động vật hoang dã.

Năm 2023, hà mã lùn Moo Deng ở Khao Kheow bất ngờ trở nên nổi tiếng toàn cầu nhờ những đoạn video dễ thương lan truyền trên mạng xã hội. Sự bùng nổ này giúp độ nhận diện của vườn thú tăng nhanh chóng, thu hút đông đảo khách tham quan và truyền thông quốc tế.

Sự xuất hiện của bộ ba King, Kong và Kaew được kỳ vọng sẽ tiếp nối sức hút này, góp phần quảng bá hình ảnh vườn thú cũng như nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn động vật.