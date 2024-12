Xuất khống hơn 16 tỷ hóa đơn để thu lợi bất chính, 3 đối tượng bị bắt

Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Cụ thể, 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Điểm (SN 1977, trú xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang); Đinh Lương Nghĩa (SN 1984, trú huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Vương Hoài (SN 1983, trú phường 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM). Cán bộ Công an làm việc với Nguyễn Văn Điểm. Từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2024, Điểm sử dụng pháp nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển thương mại dịch vụ DELTA (địa chỉ số 43A, đường Yết Kiêu, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) do Điểm đứng tên đại diện pháp luật thỏa thuận với Nghĩa xuất khống 34 hoá đơn với tổng số tiền ghi khống chưa tính thuế GTGT, thể hiện trên hóa đơn là hơn 16,6 tỷ đồng cho 3 công ty để thu lợi bất chính. Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Đinh Lương Nghĩa và Nguyễn Vương Hoài. Trong đó, Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đông Dương, do Hoài là giám đốc, đã thỏa thuận với Nghĩa mua 16 hoá đơn với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng trên hóa đơn chưa thuế, Hoài đã trả tiền mua hóa đơn cho Nghĩa hơn 718 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, Hoài đã tự nguyện giao nộp 200 triệu đồng khắc phục thiệt hại đã gây ra cho ngân sách Nhà nước.

