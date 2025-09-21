Xúc động với bức ảnh gia đình nơi một nửa số thành viên đã qua đời

Nhận bức ảnh có đầy đủ bố, mẹ và chị gái do AI tạo, Thùy Dung (Cà Mau) vừa bất ngờ, vừa xúc động trước khoảnh khắc tưởng chừng không bao giờ có được.

Trong ký ức của Phan Thùy Dung (sinh năm 2000), những hình ảnh, kỷ niệm về mẹ, bà Ngọc Bích, gần như không có gì ngoài vài bức ảnh cũ được bố giữ lại. Khi cô chưa tròn 1 tuổi, mẹ đã qua đời.

Theo di nguyện của mẹ, Dung được gửi gắm cho cụ ngoại chăm sóc, còn chị gái cô, Huyền Trang (sinh năm 1990) sống với bố, ông Phan Văn Tân, để ông bớt chật vật gồng gánh.

Sau khoảng 5 năm, ông Tân đi bước nữa và có thêm một con trai. Dù vậy, chị em Dung vẫn thường xuyên gặp gỡ, gia đình hai bên cũng qua lại chăm lo. Suốt nhiều năm, chị gái vừa như người bạn, người mẹ, là chỗ dựa tinh thần cho Thùy Dung.

Bức ảnh gia đình được Dung tạo bằng AI.

"Tôi nhớ như in những dịp hè đến nhà chị, được chị nấu cho các món yêu thích. Sau này lớn, đi làm xa, chị vẫn luôn dành thời gian hỏi han, quan tâm tôi mỗi khi có thể. Với tôi, chị thật sự tuyệt vời", Dung kể với Tri Thức - Znews.

Biến cố tiếp tục ập đến với gia đình khi Trang không may lâm bệnh rồi qua đời khi mới 28 tuổi, vừa lập gia đình được 4 năm.

Sau này mỗi lần nhớ chị, nhớ mẹ, một trong những điều Dung tiếc nuối nhất là không có được một bức ảnh gia đình hoàn chỉnh.

Mấy ngày qua lướt mạng xã hội, Dung tình cờ xem được các bài đăng chia sẻ hình ảnh "chụp" với người thân đã mất nhờ công nghệ AI. Cô quyết định làm thử, sử dụng hình ảnh hồi mẹ mới kết hôn, chị Trang 14 tuổi còn cô 1 tuổi.

Sau câu lệnh, kết quả trả về khiến Dung lặng người, không giấu nổi xúc động. Bố mẹ, chị Trang đứng đó trước sân vườn, cô được bố bế trên tay, khung cảnh hài hòa, tự nhiên.

"Dù chỉ là hình ảnh do AI tạo ra, nhưng trông rất thật và cảm xúc. Tôi mãn nguyện và cảm thấy được bù đắp rất nhiều", Dung bày tỏ. Khi chia sẻ trên mạng xã hội, hình ảnh gia đình của cô cũng nhận được gần 800.000 lượt xem, không ít người nhắn tin nhờ cô tạo bức ảnh giúp họ và người thân quá cô.

Bức ảnh được tạo từ hình ảnh khác nhau của các thành viên trong nhà.

Tuy nhiên, Dung chưa dám gửi bức hình cho bố xem. Cô sợ ông xúc động, buồn khi nhớ lại hai thành viên trong gia đình. "Nhưng tôi nghĩ ông cũng sẽ thích bức ảnh rất đẹp này của cả nhà", cô bày tỏ.

Xu hướng sử dụng AI để tạo hình ảnh với người thân đã mất được nhiều người tìm đến thời gian qua, được xem là một phần của "grief tech" - công nghệ hỗ trợ con người "chữa lành", đối diện với mất mát. Ngoài ghép ảnh, một số công ty công nghệ còn nghiên cứu tạo ra các bản sao giọng nói của người đã khuất, cho phép trò chuyện trong phạm vi nhất định.

Hồi tháng 7, nhiều dân mạng Việt cũng chia sẻ cách "tìm về quá khứ" hay tình cờ xem được hình ảnh người thân đã mất nhờ Google Maps. Chỉ cần gõ địa chỉ cũ, họ có thể bắt gặp khoảnh khắc ông bà ngồi trước hiên nhà, cha mẹ lúi húi trong vườn - những hình ảnh được xe Street View ghi lại từ nhiều năm trước.

Tuy nhiên, xu hướng này bị xem là con dao hai lưỡi, giúp gợi lại nhiều kỷ niệm đẹp song tiềm ẩn nguy cơ bị xâm phạm quyền riêng tư.