Xưởng lắp ráp vũ khí quân dụng số lượng lớn bị khui như thế nào?

Kết quả giám định bước đầu xác định 17 khẩu súng bị thu giữ trong chuyên án đều là vũ khí quân dụng.

Qua khám xét, Ban chuyên án đã thu giữ 11 khẩu súng lắp ráp hoàn chỉnh; hàng chục tấn linh phụ kiện, máy móc sản xuất, lắp ráp súng gồm: gần 100 hộp đạn với hơn 150.000 viên đạn (đạn chì hình nấm, đạn bi sắt), hơn 400 kính ngắm laze hồng ngoại, 1.210 nòng súng, 120 bình hơi, 11 nòng giảm thanh, 87 báng súng, hơn 400 bộ cò súng, 157 van xả, hơn 300 Q (bộ phận chính cấu thành khẩu súng).

Ngày 27/6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, Phòng 5 phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Sơn La; Công an tỉnh Bắc Ninh; Công an tỉnh Bắc Giang và Công an TP Hà Nội đã triệt phá thành công đường dây mua bán vũ khí trên không gian mạng với số lượng lớn hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. Đường dây này chuyên cung cấp phụ kiện súng PCP, đao, kiếm, công cụ hỗ trợ cho người dùng trên cả nước.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các trinh sát đã tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng.

Quá trình theo dõi, các trinh sát nhận thấy, kể từ ngày 1/1/2025 Luật quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nố và công cụ hỗ trợ năm 2024 có hiệu lực, theo đó một số loại vũ khí như súng bắn đạn ghém, súng tự chế, súng hơi PCP.., có tính sát thương cao được coi là vũ khí quân dụng, các hội nhóm trên không gian mạng trao đổi mua bán vũ khí vật liệu nổ, đồ chơi nguy hiểm, công cụ hỗ trợ chuyển thành các nhóm kín; xét duyệt thành viên tham gia gắt gao hơn để đối phó với sự phát hiện xử lý của các cơ quan chức năng.

Khi có nhu cầu mua, bán các đối tượng chỉ sử dụng sim rác, dịch vụ OTT trao đổi riêng với nhau để che giấu hành vi phạm tội. Các hội nhóm trên không gian mạng hoạt động như một cộng đồng trao đổi thông tin, hướng dẫn gia công, cung cấp linh, phụ kiện lắp ráp súng; khi có thông tin cơ quan chức năng kiểm tra ở địa phương nào, nhóm đối tượng sẽ thông báo cho nhau để các đối tượng còn lại cất giấu súng, linh, phụ kiện và tìm cách đối phó cơ quan chức năng.

Nhóm đối tượng trực tiếp bán hàng là súng, linh, phụ kiện cho khách hàng trên toàn quốc xây dựng nhiều kênh YouTube, sử dụng sim rác để liên hệ, trao đổi với khách hàng. Các bộ phận để lắp ráp thành khẩu súng hoàn chỉnh được chia nhỏ thành 3 đơn gửi qua xe khách hoặc dịch vụ vận chuyển tới địa chỉ và số điện thoại người mua cung cấp. Sau khi người mua nhận đủ các phụ kiện cấu thành của một khẩu súng, các đối tượng gửi đường link hướng dẫn người mua tự lắp súng và sử dụng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một đường dây mua bán vũ khí trên không gian mạng với số lượng lớn hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. Đường dây này chuyên cung cấp phụ kiện súng PCP, đao kiếm, công cụ hỗ trợ cho người dùng trên cả nước, trong đó, tập trung nhiều ở các tỉnh biên giới phía bắc.

Trên cơ sở đó, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chỉ đạo xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã thu thập thông tin tài liệu về việc mua bán súng PCP với số lượng lớn và xác định ba đối tượng Nguyễn Hữu Định, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Thụ đều trú tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cầm đầu đường dây này.

Triển khai thực hiện Kế hoạch phá án, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an tỉnh Sơn La, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội tập trung lực lượng, đồng loạt triển khai triệu tập, khám xét đối với các đối tượng trong chuyên án.

Cụ thể, quá trình theo dõi, ban chuyên án phát hiện các đối tượng đã bán một số khẩu súng PCP cho người mua ở Sơn La. Từ thông tin thu thập được, các thành viên của ban chuyên án đã phối hợp Công an tỉnh Sơn La thu giữ 6 khẩu súng PCP.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ đã thu thập, hồi 6h ngày 25/6, Ban Chuyên án huy động hơn 40 CBCS thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng 5), Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La; Công an tỉnh Bắc Ninh; Công an tỉnh Bắc Giang và Công an TP Hà Nội tổ chức các tổ công tác đồng loạt triệu tập, khám xét nơi ở, xưởng sản xuất lắp ráp vũ khí của các đối tượng trong chuyên án tại các địa điểm huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, Yên Phong và TP Bắc Ninh thuộc tỉnh Bắc Ninh, huyện Tân Yên thuộc tỉnh Bắc Giang.

Kết quả khám xét thu giữ 11 khẩu súng lắp ráp hoàn chỉnh; hàng chục tấn linh phụ kiện, máy móc sản xuất, lắp ráp súng gồm: gần 100 hộp đạn với hơn 150.000 viên đạn (đạn hình nấm, đạn bi sắt), hơn 400 kính ngắm laze hồng ngoại, 1.210 nòng súng, 120 bình hơi, 11 nòng giảm thanh, 87 báng súng, hơn 400 bộ cò súng, 157 van xả, hơn 300 Q (bộ phận chính cấu thành khẩu súng), 110 đồng hồ đo hơi, 26 băng đạn, 25 khung súng, hơn 100 đao/kiếm, hàng chục côn 3 khúc, gậy bóng chày, súng cao su (công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm), các loại thiết bị máy móc (máy khoan cắt CNC...) phục vụ cho việc sản xuất, lắp ráp súng, 8 điện thoại di động, 1 laptop, 1 ôtô và khoảng 200 triệu tiền mặt.

Đặt mua linh kiện trên mạng để lắp ráp

Bước đầu, các đối tượng khai nhận: Một số bộ phận, phụ kiện để lắp ráp súng như: nòng, bình hơi, van xả, ống ngắm, đèn laze, đồng hồ đo áp suất..., đối tượng Định đặt mua trên các sàn thương mại điện tử các linh, phụ kiện chuyên dụng lắp ráp súng như Q, bộ cò, Định liên hệ các đối tượng có xưởng cơ khí để vẽ, gia công theo yêu cầu; đao, kiếm, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm, được nhóm từ các tài khoản rao bán trên các mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Telegram... với giá rẻ.

Các đối tượng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Theo đó, Nguyễn Hữu Định liên hệ mua linh kiện, phụ kiện để lắp ráp súng, đao, kiếm, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm; Nguyễn Văn Hải xây dựng, chỉnh sửa nội dung quảng cáo rao bán vũ khí trên kênh YouTube và “trao đổi”, trả lời khách hàng (người mua súng, phụ kiện), tạo tài khoản dịch vụ vận chuyển giao hàng, lên đơn cho khách hàng; Nguyễn Văn Thụ xây dựng, chỉnh sửa nội dung quảng bá rao bán vũ khí trên kênh YouTube; đóng gói hàng để chuyển cho khách qua dịch vụ vận chuyển giao hàng.

Đối với các phụ kiện có thể tự sản xuất như nòng súng (từ ống sắt mua trên các sàn thương mại điện tử), báng gỗ, Q... các đối tượng này tự gia công tiện nòng và liên kết với 5 đối tượng có tay nghề cao và có xưởng cơ khí riêng để sản xuất, trên địa bàn: thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội; Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang; Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh; xã Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh.

Sau khi mua và sản xuất phụ kiện cấu thành súng, các đối tượng tập kết tại nhà riêng của Hải và Định cùng ở địa chỉ: thôn Phú Thọ, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội lắp ráp thành súng hoàn chỉnh bán với giá cao thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.