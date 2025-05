Xuyên đêm truy tìm nghi phạm giết người ở Quảng Trị

Khởi tố các đối tượng kinh doanh đa cấp xuyên biên giới trái phép

Công an Lạng Sơn phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục CSGT, Cục ANĐT, các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an TP.HCM, Đồng Nai khởi tố 12 đối tượng có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.