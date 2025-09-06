Ý nghĩa đảo Ti Tốp, nơi đoàn quân nhân Nga du lịch tại Việt Nam

Chuyến thăm đảo Ti Tốp của đoàn quân nhân Nga sau 2/9 nhắc nhớ câu chuyện lịch sử sâu sắc về tình hữu nghị Việt - Nga.

Các quân nhân Nga tham quan vịnh Hạ Long chiều 4/9. Ảnh: @_max_galkin.

Đoàn quân nhân nước Nga tiếp tục ghi điểm với người dân Việt Nam khi lựa chọn tuyến 2 (Cảng tàu Hạ Long - Hang Sửng Sốt - Hang Luồn - Đảo Ti Tốp - Cảng tàu), đặc biệt dừng tại đảo Ti Tốp, để tắm biển, thăm thú vào ngày 4/9.

Tưởng chừng là chuyến tham quan đơn thuần sau buổi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội, chủ ý đằng sau việc nán lại đảo Ti Tốp so với các điểm đến khác gợi nhắc về câu chuyện lịch sử sâu sắc về tình hữu nghị Việt - Nga và kỷ niệm giữa Bác Hồ và ông Titov.

Quay ngược về những năm 90, lịch sử đảo Ti Tốp gắn liền với 2 sự kiện chính. Một trong số đó là chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà du hành vũ trụ Liên Xô Gherman Stepanovich Titov (1935-2000) vào ngày 22/1/1962.

Một số quân nhân Nga chia sẻ khoảnh khắc tắm biển, tham quan vịnh Hạ Long, tắm biển trên đảo Ti Tốp chiều 4/9. Ảnh:@_max_galkin, @butcher_4600.

Cái tên Ti Tốp (Việt hóa từ Titov) ra đời nhằm kỷ niệm tình bạn giữa hai quốc gia Việt - Nga, chính thức được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh thời bấy giờ phê duyệt trong kỳ họp tháng 5/1962. Trước đó, đảo có tên Cát Nàng, đảo Nghĩa Địa hay Hồng Thập Tự.

Hòn đảo của tình hữu nghị từng chứng kiến sự quay trở lại của nhà du hành vũ trụ người Liên Xô và các nhà khoa học nước ngoài vào năm 1999, theo ông Nguyễn Văn Tuấn, nguyên trưởng ban quản lý vịnh Hạ Long và Chủ tịch UBND TP Hạ Long lúc bấy giờ.

Đoàn quân nhân Nga chụp ảnh lưu niệm cùng tượng đài ông Titov ngày 4/9. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTT&DL.

Vào năm 2001, Ban quản lý vịnh Hạ Long tổ chức lễ truy điệu long trọng và cho một chiếc tàu chạy vòng quanh đảo, thả vòng hoa viếng xuống mặt vịnh đưa tiễn người phi công vũ trụ Liên Xô trên đảo mang tên ông.

5 năm sau, tức 2006, vợ ông Titov, bà Tamara đến Hạ Long theo di nguyện của chồng. Bà đã rảo bước trên bãi biển nơi chồng bà cùng Bác Hồ từng thư giãn.

Ngày 14/9/2015, bà cùng con gái là Tachiana đã đến Việt Nam tham dự lễ khánh thành tượng đài Titov trên vịnh Hạ Long, do tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Hội Hữu nghị Việt - Nga tổ chức.

Chuyến thăm của đoàn quân dân Nga hôm 4/9 gópp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng.

Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/8-2/9), Quảng Ninh đón gần 340.000 lượt du khách, bằng 75% so cùng kỳ năm 2024. Trong đó, ước tính khoảng 65.000 lượt khách quốc tế và trên 274.000 lượt khách nội địa. Số khách lưu trú đạt 134.000 lượt. Riêng Vịnh Hạ Long ghi nhận hơn 17.000 lượt tham quan.