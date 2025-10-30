Yamaha bắt tay Toyota làm xe máy chạy hydro

|
Tại triển lãm Japan Mobility Show 2025, Yamaha mang đến gian trưng bày mẫu concept xe máy điện chạy hydro mang tên H2 Buddy Porter Concept.
H2 Buddy Porter Concept là sản phẩm hợp tác giữa Yamaha với hãng xe đồng hương Toyota. Trong đó, Toyota cung cấp bình hydro áp suất cao, nhỏ gọn cho xe, còn Yamaha chịu trách nhiệm chính trong phát triển động cơ hydro, khung gầm và các bộ phận khác.
Mẫu concept sở hữu cụm đèn pha đôi dạng tròn phía trước. Thiết kế này có phần tương đồng mẫu xe máy điện Yamaha Neo's mà hãng xe Nhật Bản đang kinh doanh tại Việt Nam.
H2 Buddy Porter Concept sở hữu thiết kế cơ bắp, trang bị sẵn mái che kéo dài từ trước ra sau. Với thùng hàng tích hợp tựa lưng, mẫu xe này nhiều khả năng nhắm đến nhu cầu vận chuyển, giao nhận hàng hóa bằng xe 2 bánh.
Yên xe đơn trên H2 Buddy Porter Concept.
Đuôi xe có cụm đèn hậu dạng tròn, tương tự thiết kế phía trước. Logo Yamaha dạng chữ xuất hiện trên khoang chứa bình nhiên liệu hydro.
Yamaha H2 Buddy Porter Concept sử dụng mâm đúc, phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau.
Ngoài đồng hồ LCD hiển thị các thông số vận hành cơ bản như tốc độ, vòng tua hay quãng đường đã đi, H2 Buddy Porter Concept còn có một màn hình phụ thể hiện các thông số liên quan đến bình nhiên liệu hydro.
H2 Buddy Porter Concept được trang bị một cổng tiếp hydro, đặt bên hông xe gần khu vực chứa bình nhiên liệu.
Thông số kỹ thuật chi tiết của H2 Buddy Porter Concept chưa được tiết lộ. Yamaha chỉ xác nhận khi 2 bình nhiên liệu hydro được châm đầy, xe có thể vận hành trên quãng đường tối đa 100 km.
Yamaha cũng cho biết H2 Buddy Porter Concept đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để sử dụng trên đường công cộng, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn khí thải Euro 5, bao gồm quy định về lượng phát thải NOx.
