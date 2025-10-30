Yamaha bắt tay Toyota làm xe máy chạy hydro

H2 Buddy Porter Concept là sản phẩm hợp tác giữa Yamaha với hãng xe đồng hương Toyota. Trong đó, Toyota cung cấp bình hydro áp suất cao, nhỏ gọn cho xe, còn Yamaha chịu trách nhiệm chính trong phát triển động cơ hydro, khung gầm và các bộ phận khác.