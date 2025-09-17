Yamaha PG-1 chưa có hàng đã đội giá hơn 4 triệu đồng tại đại lý

Mẫu "xe chơi" của Yamaha được chào bán tại đại lý với giá cao hơn vài triệu đồng so với đề xuất chính hãng.

Yamaha PG-1 bản nâng cấp vừa ra mắt khách Việt với giá khởi điểm 30,928 triệu đồng, cao nhất 34,855 triệu đồng ở bản Giới hạn. Tuy nhiên, khách Việt dường như sẽ cần chi nhiều tiền hơn nếu muốn sớm sở hữu mẫu "xe chơi" này.

Qua tìm hiểu của phóng viên, Yamaha PG-1 các phiên bản Cao cấp và Giới hạn hiện được rao bán tại đại lý với giá lần lượt 38,5 triệu và 39 triệu đồng.

So với giá đề xuất chính hãng 34,364-34,855 triệu đồng, mẫu "xe chơi" này hiện bị đội giá thêm hơn 4 triệu đồng.

Đại lý Yamaha ở TP.HCM cho biết khách hàng cần đặt cọc 1 triệu đồng để được sớm giao Yamaha PG-1 ngay khi xe về. Nhân viên tư vấn cho biết Yamaha PG-1 dự kiến có mặt tại đại lý vào cuối tháng này, nhưng thừa nhận không rõ chính xác số lượng xe được mang về.

"Xe sẽ được bàn giao theo thứ tự đặt cọc, không có bất kỳ ưu tiên nào khác", tư vấn bán hàng tại đại lý này cho biết.

Yamaha PG-1 bản nâng cấp vừa ra mắt khách Việt. Ảnh: Phúc Hậu.

Sau gần 2 năm kể từ thời điểm ra mắt khách Việt lần đầu, Yamaha PG-1 vừa nhận bản nâng cấp với nhiều bổ sung đáng chú ý.

Ngoại hình không thay đổi nhưng Yamaha PG-1 mới được trang bị cụm màn hình LCD hình tròn, bổ sung hệ thống chống bó cứng phanh ABS và tăng đường kính phanh đĩa trước. Mẫu "xe chơi" của Yamaha cũng có thêm tùy chọn màu mới cùng bộ tem mang phong cách cổ điển.

Yamaha PG-1 tiếp tục được lắp động cơ 4 kỳ, một xy-lanh, dung tích không đổi 113,7 cc. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,85 mã lực tại 7.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Ở thời điểm ra mắt lần đầu vào cuối năm 2023, Yamaha PG-1 từng tạo ra cơn sốt không nhỏ trong cộng đồng chơi xe 2 bánh tại Việt Nam. Khi ấy, lượng xe có sẵn không nhiều, khiến các đại lý liên tục lùi thời hạn giao xe.