Yamaha PG-1 ra mắt bản nâng cấp - thêm ABS, đắt nhất gần 35 triệu đồng

Mẫu "xe chơi" của thương hiệu Yamaha trình làng bản nâng cấp với tính năng ABS trang bị cho bánh trước.

Yamaha Motor Việt Nam vừa ra mắt phiên bản nâng cấp của mẫu scrambler Yamaha PG-1. Ở bản mới, Yamaha PG-1 được bổ sung tính năng an toàn, nâng cấp đồng hồ và trang bị lốp gai kiểu mới.

Các kích thước dài x rộng x cao của Yamaha PG-1 lần lượt 1.980 x 805 x 1.050 mm. Hai phiên bản Cao cấp và Giới hạn có chiều cao 1.055 mm. Phần đầu xe và nắp công tắc chính được làm mới, xe có ốp hông với họa tiết kẻ dọc đậm chất retro 1970.

Xe vẫn sử dụng cụm đồng hồ trước/sau hình tròn khá cổ điển. Cụm màn hình đã được thiết kế lại thành một màn hình LCD dạng tròn duy nhất, hiển thị các thông tin quan trọng như tốc độ, vòng tua, cấp số, mức xăng, tiêu thụ nhiên liệu và cảnh báo ABS.

Yamaha PG-1 có bộ tem mới, nâng cấp đồng hồ. Ảnh: Phúc Hậu.

Lốp trước và sau của Yamaha PG-1 cũng được nâng cấp thành lốp IRC GP-22S. Kích thước vẫn giữ nguyên 90/100-16 nhưng gai lốp được tối ưu hình dạng, mở rộng diện tích tiếp xúc.

Yamaha PG-1 trang bị yên xe đôi, trong đó phần yên trước được thiết kế để người lái điều chỉnh tư thế ngồi trong nhiều tình huống. Một hệ thống tích hợp dưới yên giúp giảm độ rung, hấp thụ chấn động từ mặt đường.

Yamaha PG-1 được trang bị động cơ 4 kỳ, một xy-lanh dung tích 113,7 cc, 2 van, phun xăng điện tử, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,85 mã lực tại 7.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Nâng cấp đáng chú ý nhất trên Yamaha PG-1 là hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước, chỉ có ở 2 phiên bản Cao cấp và Giới hạn. Cũng trên 2 phiên bản này, đường kính đĩa phanh trước tăng lên thành 245 mm, trong khi kích thước đĩa phanh trước ở bản Tiêu chuẩn là 220 mm.

ABS cho bánh trước là nâng cấp đáng chú ý trên Yamaha PG-1. Ảnh: Phúc Hậu.

Yamaha PG-1 ra mắt với 3 phiên bản, trong đó bản Tiêu chuẩn có giá 30,928 triệu đồng. Phiên bản Cao cấp có giá 34,364 triệu đồng, còn bản Giới hạn có giá 34,855 triệu đồng.

Với giá bán cùng định vị phân khúc như hiện tại, Yamaha PG-1 được xem là không có đối thủ trực tiếp tại Việt Nam.