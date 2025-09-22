Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
YangWang U9 Xtreme là mẫu xe nhanh nhất thế giới

  • Thứ hai, 22/9/2025 06:30 (GMT+7)
  • 06:30 22/9/2025

Bài thử nghiệm tại ATP Papenburg cho thấy mẫu xe điện YangWang U9 Xtreme đã đạt tốc độ tối đa 496,22 km/h, phá vỡ kỷ lục của siêu xe Bugatti Chiron Super Sport 300+ vào năm 2019.

BYD vừa công bố bài kiểm tra tốc độ của siêu xe điện YangWang U9 Xtreme tại khu phức hợp ATP Papenburg (Đức) vào ngày 14/9 vừa qua.
Người cầm lái siêu xe này là tay đua người Đức Marc Basseng, vốn cũng là người lập kỷ lục tốc độ 375 km/h trên chiếc YangWang U9 bản tiêu chuẩn vào năm ngoái.
Thành tích của siêu xe này lên đến 496,22 km/h, vượt qua con số 490,48 km/h được thiết lập bởi tay đua Andy Wallace trên chiếc Bugatti Chiron Super Sport 300+ vào năm 2019.
Tuy nhiên, tương tự chiếc Bugatti Chiron, YangWang U9 Xtreme chỉ thực hiện thành tích này theo 1 chiều vòng đua. Do đó, thành tích 455,3 km/h được thực hiện ở 2 chiều vòng đua của siêu xe SSC Tuatara vẫn được giữ vững.
Điểm khác biệt của YangWang U9 Xtreme so với YangWang U9 Track Edition là thiết kế cánh gió nhỏ, vốn không cần phải tạo ra nhiều lực ép xuống mặt đường nhằm giúp chiếc xe đạt tốc độ tối đa tốt nhất có thể.
Siêu xe này được trang bị 4 động cơ điện cho ra công suất 2.978 mã lực, hơn gấp đôi so với mức 1.288 mã lực của U9 phiên bản tiêu chuẩn. BYD có kế hoạch sản xuất giới hạn 30 chiếc YangWang U9 Xtreme với mức giá chưa được tiết lộ.

Việt Hà

Ảnh: BYD

