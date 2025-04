Yêu cầu mở rộng điều tra vụ sản xuất tân dược giả

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, có Thư khen Công an Thanh Hóa, ghi nhận và biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả có quy mô lớn.

Về vụ án này, Công an tỉnh Thanh Hóa và trực tiếp là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và môi trường, đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và bóc gỡ đường dây làm giả thuốc điều trị bệnh với quy mô công nghiệp.

Quá trình điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã tổ chức sản xuất thuốc giả tại nhiều địa điểm, sử dụng máy móc chuyên dụng, dây chuyền sản xuất khép kín, cùng nguyên liệu không rõ nguồn gốc để làm giả hàng loạt các loại thuốc phòng và chữa bệnh. Sau khi sản xuất, thuốc được đóng gói, dán nhãn giống hệt các sản phẩm hợp pháp đang lưu hành trên thị trường, rồi đưa đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện hàng tấn thuốc tân dược giả.

Đến thời điểm phá án, cơ quan chức năng đã bắt giữ và khởi tố 14 đối tượng chủ chốt trong đường dây này, thu giữ hàng chục nghìn hộp thuốc giả, nhiều máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại, cùng nhiều vật chứng khác phục vụ điều tra. Điều đáng nói, các loại thuốc bị làm giả đều là thuốc điều trị bệnh lý nghiêm trọng, nếu sử dụng có thể gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự sắc bén trong nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng của Công an tỉnh Thanh Hóa. Kết quả điều tra bước đầu không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của nhân dân, bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp chân chính, mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, ổn định, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, vụ án còn có ý nghĩa răn đe mạnh mẽ, phòng ngừa đối với các loại tội phạm có tổ chức, tinh vi trong lĩnh vực y dược - một lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh mạng con người.

Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương liên quan, khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ đường dây, các đối tượng liên quan, kể cả hành vi tiếp tay, tiêu thụ sản phẩm; đồng thời, củng cố tài liệu, chứng cứ để đề nghị truy tố các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Chiến công này được xem là đóng góp thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong công cuộc bảo vệ an ninh kinh tế và sức khỏe cộng đồng, nội dung bức thư nêu.