Yêu cầu mới với người học lái xe từ tháng 9

Để nâng hạng bằng, người học lái xe cần đảm bảo thời gian lái xe an toàn tối thiểu 2 năm.

Thông tư mới quy định một số yêu cầu với người học lái xe. Ảnh: Khương Nguyễn.

Cuối tháng 6, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 14 quy định về đào tạo lái xe, bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/9, quy định một số yêu cầu với người học bằng lái xe.

Cụ thể, Điều 13 của Thông tư 14 quy định người học lái xe phải là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.

Người học lái xe để nâng hạng giấy phép cần phải đảm bảo thời gian lái xe an toàn cho từng hạng, đáp ứng quy định tại khoản 4 Điều 60 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024.

Cụ thể, để nâng hạng B lên C1, B lên C, B lên D1, B lên BE, C1 lên C, người học cần phải có thời gian lái xe an toàn từ 2 năm trở lên. Thời gian lái xe an toàn 2 năm cũng được áp dụng với người học lái xe để nâng hạng C1 lên D1, C1 lên D2, C1 lên C1E, C lên D1, C lên D2, D1 lên D2, D1 lên D, D1 lên D1E, D2 lên D, D2 lên D2E và D lên DE.

Riêng với người có nhu cầu nâng hạng B lên D2, C lên CE và C lên D, thời gian lái xe an toàn được quy định tối thiểu 3 năm.

Nhu cầu nâng hạng giấy phép lái xe Thời gian lái xe an toàn tối thiểu (năm) B lên C1, B lên C, B lên D1, B lên BE, C1 lên C, C1 lên D1, C1 lên D2, C1 lên C1E, C lên D1, C lên D2, D1 lên D2, D1 lên D, D1 lên D1E, D2 lên D, D2 lên D2E, D lên DE 2 B lên D2, C lên CE, C lên D 3

Điều 13 của Thông tư 14 cũng quy định người đã có giấy phép lái xe hạng B điều khiển ôtô số tự động được đăng ký học để cấp mới giấy phép lái xe hạng B điều khiển số sàn. Tương tự, người đã có giấy phép lái xe hạng B được đăng ký học để cấp mới giấy phép lái xe hạng C1.

Từ đầu năm nay, hệ thống giấy phép lái xe ở Việt Nam đã có sự thay đổi. Theo nội dung Thông tư 35 của Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã có hiệu lực từ 1/1, giấy phép lái xe hạng A1 sẽ cấp cho người điều khiển xe máy có dung tích xy-lanh đến 125 phân khối, hoặc xe máy điện công suất động cơ điện đến 11 kW. Giấy phép lái xe hạng A cấp cho người điều khiển môtô có dung tích xy-lanh trên 125 phân khối, hoặc xe máy điện trên 11 kW.

Hạng bằng B1 nay cấp cho người điều khiển môtô 3 bánh, còn giấy phép lái xe hạng B được cấp cho người lái ôtô chở người đến 8 chỗ ngồi (không bao gồm người lái), ôtô tải, ôtô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ đến 3.500 kg. Hạng bằng B cũng chia ra thành ôtô số tự động (bao gồm ôtô điện) và ôtô số sàn, sẽ được ghi rõ ở mặt sau giấy phép lái xe.

Các giấy phép lái xe hạng A1, A và B1 với môtô, xe 2 bánh không có thời hạn, còn hạng bằng B và C1 có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp.