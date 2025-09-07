YouTuber gây bão với clip 48 phút nói về 'nàng thơ' Thạch Trang là ai?

Đăng tải video phân tích những scandal của Thạch Trang, YouTuber Yo Bae (Hải Anh) thu hút nhiều lượt xem, trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Yo Bae (Hải Anh) gây chú ý khi làm video nói về Thạch Trang. Ảnh: Hai Anh/Facebook.

Ngày 6/9, YouTuber Yo Bae (tên thật: Hải Anh) thu hút sự chú ý khi bất ngờ đăng tải video dài hơn 48 phút với tiêu đề: "Thạch Trang my20s: Bộ mặt thật của nàng thơ du học sinh Đức".

Trong video, Hải Anh phân tích những lần Thạch Trang gây ồn ào, tranh cãi trên mạng xã hội, từ việc tổ chức gặp gỡ fan, đạo nhái tranh họa sĩ Nhật Bản hay thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp.

Ở mỗi vụ việc, Hải Anh đều đưa ra những phân tích của bản thân kèm bằng chứng thu thập được. Chỉ sau một ngày, video này đã nhận được hơn 300.000 lượt xem và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người cũng tò mò về Hải Anh và lý do cô thực hiện video này.

Hải Anh cũng là một du học sinh tại Đức, có 8.5 IELTS, sở hữu kênh YouTube có tên Yo Bae với 366.000 người đăng ký. Ngoài video về học tiếng Anh, cô cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống ở Đức, các chuyến du lịch hay khám phá ẩm thực. Cô nổi tiếng là người thẳng thắn, có tư duy logic và phản biện tốt.

Hải Anh là du học sinh Đức, có kênh YouTube hơn 300.000 người theo dõi. Ảnh: @yobaemaya/Instagram.

Năm 2023, Hải Anh gây bàn luận khi chia sẻ video nói về chủ đề tình dục, cụ thể là trả lời những thắc mắc từ người theo dõi, trong đó có nhiều câu hỏi nhạy cảm. Trong khi một số người cho rằng video này khá thô và tục, số khác lại dành lời khen ngợi cho phong cách trò chuyện dí dỏm, thông minh cùng các thông tin hữu ích về tình dục, sức khoẻ sinh sản mà cô lồng ghép trong video.

Thạch Trang nổi tiếng với hình ảnh "nàng thơ" trong giới YouTuber. Ảnh: @thach_trang/Instagram.

Cũng vì video này, cô bị một số dân mạng tấn công, đặc biệt là admin một fanpage Facebook chuyên chia sẻ nội dung bảo thủ, hạ thấp phụ nữ. Hải Anh cũng không ngần ngại thực hiện video đáp trả người này và hút gần 800.000 lượt xem.

Trên các tài khoản mạng xã hội như Instagram (49.000 người theo dõi) hay Facebook (4.600 người theo dõi), cô không đăng tải quá thường xuyên, thi thoảng chia sẻ các video mới hay cập nhật hình ảnh đi chơi.

Với video mới nhất về Thạch Trang, Hải Anh cho biết cô và nữ vlogger không quen nhau.

Cô nghe mọi người bàn luận nhiều về Thạch Trang từ vlog đi Nhật Bản (video Thạch Trang chia sẻ hành trình gặp gỡ một chàng trai lạ trong bar, cùng đi chơi, có nhiều cử chỉ tình cảm, một mình đến nhà đối phương). Tuy nhiên khi đó, Hải Anh cảm thấy Thạch Trang không sai về mặt đạo đức hay pháp luật nên không lên tiếng.

Đến khi Thạch Trang bị tố đạo nhái tranh của họa sĩ Nhật Bản, theo sau là những bài đăng xin lỗi, giải thích, Hải Anh mới tìm hiểu sâu hơn về ồn ào liên quan nữ vlogger.

Thạch Trang (tên thật: Thạch Nguyễn Phương Trang, sinh năm 1998) là nhà sáng tạo nội dung với hơn 300.000 người theo dõi trên YouTube, 750.000 follow trên Instagram. Cô nổi bật với các video chia sẻ về cuộc sống du học sinh tại Đức, phong cách sống và du lịch.

Thời gian qua, cô dính nhiều ồn ào như tuyển tình nguyện viên làm việc tới 12 tiếng trong sự kiện giao lưu fan (quy mô 700 người, vé 250.000 đồng) nhưng chỉ hỗ trợ 50.000 đồng/người hay chép tranh của một họa sĩ Nhật Bản và tùy ý in ấn, sau đó đem bán hoặc làm quà cho người hâm mộ.