YouTuber gốc Việt từng 'áp lực vì quá nổi tiếng' giờ ra sao?

Tina Yong (35 tuổi) là YouTuber chuyên về mảng mỹ phẩm và trang điểm. Cô có bố là người Việt Nam, cùng gia đình sang Australia định cư từ bé. Bắt đầu lập kênh từ năm 2013, Tina hiện có hơn 3,8 triệu người đăng ký trên kênh YouTube, là influencer có tiếng ở nhiều nước châu Á.
Sau hơn một thập kỷ làm sáng tạo nội dung, Tina vẫn là ngôi sao được yêu mến trên các nền tảng mạng xã hội. Cô "bắt trend" nhanh chóng để cập nhật các xu hướng làm đẹp mới nhật. Tuy nhiên, hiện tại cô không chỉ được biết đến là vlogger trong mảng làm đẹp mà còn lấn sân sang mảng "mẹ và bé".
Tina và chồng hiện tại, Alfred Tran - một giám đốc tài chính - gặp nhau ở Sydney (Australia) qua bạn bè giới thiệu vào năm 2016. Nữ YouTuber quyết định theo nửa kia sang sống ở Singapore sau 2 năm hẹn hò. Năm 2021, cặp đôi tổ chức một hôn lễ ấm cúng trên sân thượng tòa nhà ở Singapore.
"Sự kết nối đến ngay lập tức, và có thể nói đó là tình yêu sét đánh. Tôi ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ quyến rũ của Alfred, cộng thêm chiều cao của anh ấy là một điểm cộng. Cả hai chúng tôi đều có những trải nghiệm sống tương đồng. Cả hai đều từng kết hôn và ly hôn, nên chúng tôi rất hiểu nhau", Tina chia sẻ trong một bài phỏng vấn với Singapore Brides vào năm 2022.
Tina cùng ông xã đón con gái đầu lòng vào tháng 4/2022. Đầu năm nay, cặp đôi chào đón em bé thứ 2 trong sự chúc phúc từ bạn bè. Sau khi làm mẹ, Tina cũng chuyển hướng làm nhiều nội dung hơn về cuộc sống gia đình, chăm sóc trẻ nhỏ. Cô là gương mặt quảng cáo của nhiều nhãn hàng trong ngành mẹ và bé.
Tina cũng thường xuyên cùng chồng con về Việt Nam du lịch. Cô có tình bạn thân thiết với á hậu Thảo Nhi Lê. Đôi bạn tương tác tích cực trên mạng xã hội và Tina cũng chia sẻ khoảnh khắc check-in cùng cô bạn thân.
Cách đây nhiều năm, Tina Yong từng chia sẻ cô cảm thấy áp lực vì quá nổi tiếng. Song hiện tại, cô đã học được cách cân bằng cuộc sống cá nhân với tính cách thể hiện trên mạng. Cô học được rằng không nhất thiết phải chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống của mình và có quyền kiểm soát những thứ mình muốn phô bày.
