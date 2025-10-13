YouTuber Thạch Trang trở lại sau lùm xùm bị 'phốt'

Sau nhiều ồn ào, Thạch Trang tiếp tục chia sẻ vlog trên kênh cá nhân và nhận nhiều phản ứng trái chiều từ dân mạng.

YouTuber Thạch Trang trong video mới nhất. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 12/10, Thạch Trang bất ngờ đăng tải video có tiêu đề: "Life goes on" (tạm dịch: Cuộc sống vẫn tiếp diễn) trên kênh YouTube có hơn 560.000 người đăng ký.

Mở đầu vlog dài hơn 16 phút, cô chia sẻ ẩn ý bản thân từng định quay một video nói về những lùm xùm thời gian qua của bản thân.

"Thế nhưng sau khi ngồi xuống và quay tất cả mọi thứ, mình vẫn không cảm thấy lòng mình nhẹ hơn một chút nào cả và mình nhận ra là đây không phải kiểu video mình muốn làm", cô nói, tiếp tục chia sẻ một vlog nhẹ nhàng như thường thấy.

Xuyên suốt những cảnh quay sau đó trong video, Thạch Trang chia sẻ cuộc sống thường ngày ở Đức, khi cô nấu ăn, đi dạo, chơi với mèo cưng. Các hình ảnh cũng được đầu tư, mang phong cách "chữa lành".

Thạch Trang liên tiếp dính ồn ào thời gian qua. Ảnh: @thach_trang/Instagram.

Dưới video, trong khi một số người khen ngợi chất lượng video, số khác vẫn nhắc đến những ồn ào của nữ YouTuber đồng thời bày tỏ sự thất vọng trước cách xử lý của cô.

"Life goes on nhưng mình ít nhất cũng phải để cho quá khứ một lời xin lỗi tử tế chứ nhỉ, không thể tin được là chị lại comeback (trở lại - PV) theo kiểu này", "Video đẹp, chỉ tiếc là niềm tin thì không còn. Ổn định lại cuộc sống là quyền của ai cũng có, chỉ mong lần này sống thật hơn với tư cách là một người qua đường và cũng là một du học sinh chật vật cuộc sống" là các bình luận của người theo dõi.

Không ít người cũng tỏ ra thích thú khi nội dung vlog mới của Thạch Trang mang phong cách chữa lành đúng như lời "tiên đoán" của YouTuber Yo Bae (Hải Anh).

Cụ thể, vào đầu tháng 9, Hải Anh từng gây bão mạng khi thực hiện video dài 48 phút phân tích những scandal của Thạch Trang. Trong video, cô từng đề cập việc Thạch Trang sẽ đợi mọi chuyện lắng xuống và tiếp tục làm video chữa lành như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hiện, video mới nhất của Thạch Trang tăng nhanh lượt xem, vượt mốc 80.000 view chỉ sau một ngày đăng tải. Nhiều người thậm chí kéo qua bình luận tại Instagram của nữ YouTuber, bày tỏ sự bức xúc trước động thái này của cô.

Thạch Trang (tên thật: Thạch Nguyễn Phương Trang, sinh năm 1998) là nhà sáng tạo nội dung với hơn 500.000 người theo dõi trên YouTube, hơn 680.000 follow trên Instagram. Cô nổi bật với các video chia sẻ về cuộc sống du học sinh tại Đức, phong cách sống và du lịch.

Thời gian qua, cô dính nhiều ồn ào như tuyển tình nguyện viên làm việc tới 12 tiếng trong sự kiện giao lưu fan (quy mô 700 người, vé 250.000 đồng) nhưng chỉ hỗ trợ 50.000 đồng/người hay chép tranh của một họa sĩ Nhật Bản và tùy ý in ấn, sau đó đem bán hoặc làm quà cho người hâm mộ.