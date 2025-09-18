YouTuber Trung Quốc bị kẻ quấy rối đánh gãy ngón tay ở Hàn Quốc

Liu Li Ying cho biết mình bị hành hung sau khi từ chối lời gạ gẫm từ những người lạ trên đường phố. Vụ việc khiến cô bầm tím khắp người, gãy ngón tay.

YouTuber Liu Li Ying gặp nạn ở Hàn Quốc. Ảnh: @liying0731/Instagram.

Liu Li Ying, YouTuber có 460.000 người theo dõi, kể cô đang đi cùng bạn ở Hongdae - khu phố giải trí sầm uất tại quận Mapo, phía tây Seoul (Hàn Quốc) - thì bị 2 người đàn ông lạ tiếp cận, rủ "qua đêm cùng nhau".

Khi Liu từ chối, một trong hai gã đàn ông đặt tay lên vai và vuốt tóc bạn của nữ YouTuber. Cô liền phản ứng: "Đừng chạm vào bạn tôi, chúng tôi hoàn toàn không quen biết anh". Tuy nhiên, kẻ đó vẫn khăng khăng nói sẽ "đưa cả hai về nhà", theo The Korea Times.

Liu tức giận mắng lại thì bị tát vào mặt, sau đó liên tiếp bị đánh vào tay và chân. Cô đăng ảnh vết bầm tím, trầy xước lên Instagram, kèm lời tố cáo: "Tôi bị đánh chỉ vì từ chối ngủ cùng một người đàn ông trên đường phố Hongdae".

Nữ YouTuber cho biết cảnh sát địa phương không quyết liệt trích xuất camera an ninh, không bắt giữ kẻ tấn công mà chỉ kiểm tra hộ chiếu của cô rồi để họ rời đi.

Ban đầu, nhiều người tưởng thủ phạm là người Hàn Quốc. Tuy nhiên, 9h50 sáng 17/9, cảnh sát quận Mapo xác nhận kẻ hành hung là một thanh niên Trung Quốc ngoài 20 tuổi. "Chúng tôi sẽ thu thập lời khai để làm rõ động cơ gây án", một đại diện cảnh sát nói.

Tuy nhiên, Liu nhanh chóng phản bác, khẳng định kẻ tấn công là người Hàn Quốc vì nói tiếng Hàn lưu loát và xuất trình giấy tờ tùy thân của công dân Hàn.

Hình ảnh với những vết thương bầm tím khắp người được Liu Li-ying chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: @liying0731/Instagram.

Đến 16h40 cùng ngày, cảnh sát quận Mapo tiếp tục ra thông báo đính chính: vụ việc liên quan đến "xô xát lẫn nhau giữa một phụ nữ Trung Quốc và một người đàn ông Hàn Quốc".

Cơ quan này giải thích họ đã nhầm lẫn với một vụ khác xảy ra chỉ vài giờ sau đó ở cùng khu vực, khi một nam thanh niên Trung Quốc tấn công một phụ nữ.

Sau khi Liu chia sẻ vụ việc, nhiều du khách khác cũng kể từng bị đàn ông bám theo lúc đêm khuya ở Hàn Quốc. Báo chí nhận định sự việc này cho thấy "văn hóa gạ gẫm trên đường phố có thể biến thành bạo lực bất ngờ".

Chuyên gia du lịch Nhật Bản - Hàn Quốc Wang Bai-wan khuyến cáo: "Khách du lịch nên cảnh giác khi bị người lạ tiếp cận, vì không thể biết họ có ý định tài chính hay tình dục".

Các chuyên gia bổ sung rằng các vụ tấn công trên đường phố ở Hàn Quốc hiếm xảy ra, nhưng với du khách không rành ngôn ngữ hay văn hóa bản địa, việc tránh giao tiếp và giữ khoảng cách với người lạ là cách bảo vệ an toàn cho bản thân.