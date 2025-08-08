Zacoe nâng cấp gói độ sợi carbon cho siêu xe Lamborghini Revuelto

|
Là mẫu siêu xe đầu bảng, Lamborghini Revuelto đang được nhiều hãng độ chú trọng với các dự án nâng cấp phong phú cả về thiết kế và hiệu suất vận hành.
Mặc dù đã ra mắt phiên bản đầu tiên vào đầu năm 2025, Zacoe tiếp tục làm mới siêu xe này với gói độ bằng sợi carbon cùng một số thay đổi so với phiên bản đầu tiên.
Điểm nổi bật nhất là thiết kế cánh gió với phần rìa kết nối trực tiếp vào thân xe, vốn lấy cảm hứng từ chiếc Aventador SVJ. Hốc bánh sau cũng bổ sung các khe gió mới.
Cửa hệ thống ống xả kép in 3D của Fi Exhaust cũng được nâng cấp thiết kế bắt mắt hơn. Chi tiết này không chỉ có tác dụng thẩm mỹ mà còn giúp tăng công suất của xe.
Với lần nâng cấp mới, Zacoe cũng bổ sung thêm một số kiểu mâm thể thao, tuy nhiên thông số hay thương hiệu của tùy chọn này không được nhắc đến.
Ra mắt vào tháng 3/2023, Lamborghini Revuelto thay thế cho đàn anh Aventador, tuy nhiên giờ đây được trang bị cơ cấu hybrid HPEV (High Performance Electrified Vehicle).
Động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.0L 825 mã lực kết hợp với 3 động cơ điện, giúp siêu xe này đạt sức mạnh tối đa 1.015 mã lực. Zacoe không can thiệp vào thông số vận hành.
Hãng độ không tiết lộ mức giá của dự án này, nhưng trước đó, gói nâng cấp thân rộng của Zacoe cho McLaren 720S lên đến 50.000 USD. Tại Việt Nam, Lamborghini Revuelto được phân phối chính hãng với giá khởi điểm từ 44 tỷ đồng.
