Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Zacoe nâng cấp gói độ sợi carbon cho siêu xe Lamborghini Revuelto

  • Thứ sáu, 8/8/2025 11:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

So với phiên bản ra mắt vào đầu năm, gói độ thân rộng bằng sợi carbon trên Lamborghini Revuelto được Zacoe nâng cấp thiết kế cánh gió và ống xả mới.

sieu xe, xe do, lamborghini, revuelto, lamborghini revuelto, aventador, hybrid, zacoe anh 1

Là mẫu siêu xe đầu bảng, Lamborghini Revuelto đang được nhiều hãng độ chú trọng với các dự án nâng cấp phong phú cả về thiết kế và hiệu suất vận hành.
sieu xe, xe do, lamborghini, revuelto, lamborghini revuelto, aventador, hybrid, zacoe anh 2

Mặc dù đã ra mắt phiên bản đầu tiên vào đầu năm 2025, Zacoe tiếp tục làm mới siêu xe này với gói độ bằng sợi carbon cùng một số thay đổi so với phiên bản đầu tiên.
sieu xe, xe do, lamborghini, revuelto, lamborghini revuelto, aventador, hybrid, zacoe anh 3

Điểm nổi bật nhất là thiết kế cánh gió với phần rìa kết nối trực tiếp vào thân xe, vốn lấy cảm hứng từ chiếc Aventador SVJ. Hốc bánh sau cũng bổ sung các khe gió mới.
sieu xe, xe do, lamborghini, revuelto, lamborghini revuelto, aventador, hybrid, zacoe anh 4

Cửa hệ thống ống xả kép in 3D của Fi Exhaust cũng được nâng cấp thiết kế bắt mắt hơn. Chi tiết này không chỉ có tác dụng thẩm mỹ mà còn giúp tăng công suất của xe.
sieu xe, xe do, lamborghini, revuelto, lamborghini revuelto, aventador, hybrid, zacoe anh 5sieu xe, xe do, lamborghini, revuelto, lamborghini revuelto, aventador, hybrid, zacoe anh 6

Với lần nâng cấp mới, Zacoe cũng bổ sung thêm một số kiểu mâm thể thao, tuy nhiên thông số hay thương hiệu của tùy chọn này không được nhắc đến.
sieu xe, xe do, lamborghini, revuelto, lamborghini revuelto, aventador, hybrid, zacoe anh 7

Ra mắt vào tháng 3/2023, Lamborghini Revuelto thay thế cho đàn anh Aventador, tuy nhiên giờ đây được trang bị cơ cấu hybrid HPEV (High Performance Electrified Vehicle).
sieu xe, xe do, lamborghini, revuelto, lamborghini revuelto, aventador, hybrid, zacoe anh 8

Động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.0L 825 mã lực kết hợp với 3 động cơ điện, giúp siêu xe này đạt sức mạnh tối đa 1.015 mã lực. Zacoe không can thiệp vào thông số vận hành.
sieu xe, xe do, lamborghini, revuelto, lamborghini revuelto, aventador, hybrid, zacoe anh 9

Hãng độ không tiết lộ mức giá của dự án này, nhưng trước đó, gói nâng cấp thân rộng của Zacoe cho McLaren 720S lên đến 50.000 USD. Tại Việt Nam, Lamborghini Revuelto được phân phối chính hãng với giá khởi điểm từ 44 tỷ đồng.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Thêm một gói độ dành cho siêu xe Lamborghini Revuelto

Hãng độ Zacoe tiếp tục giới thiệu gói độ thân vỏ bằng sợi carbon hoàn toàn mới dành riêng cho siêu xe Lamborghini Revuelto.

15:35 26/2/2025

Siêu xe Lamborghini Urus sở hữu biển số đắt nhất Thụy Sĩ

Mẫu SUV hiệu năng cao Lamborghini Urus được lắp biển số "ZH 24", vốn được đấu giá thành công vào năm 2024 nhân dịp đội tuyển Thụy Sĩ vào được tứ kết Euro 2024.

21:22 1/8/2025

Cận cảnh siêu xe Lamborghini Temerario Porto Cervo độc nhất thế giới

Lamborghini Temerario Porto Cervo là siêu xe hàng thửa được lấy cảm hứng theo nhịp sống của khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Porto Cervo trên đảo Sardinia (Italy).

18:29 2/8/2025

Việt Hà

Ảnh: Zacoe

siêu xe xe độ lamborghini revuelto lamborghini revuelto aventador hybrid zacoe siêu xe xe độ lamborghini revuelto lamborghini revuelto aventador hybrid zacoe

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý