10 năm BioGaia - hành trình từ khoa học đến niềm tin

Hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh đóng vai trò quan trọng với sức khỏe, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

BioGaia - thương hiệu men vi sinh đến từ Thụy Điển - đã ghi dấu bằng nền tảng khoa học vững chắc và niềm tin bền chặt từ người tiêu dùng trong suốt 10 năm có mặt tại Việt Nam.

Giá trị khoa học - nền tảng của BioGaia

BioGaia là thương hiệu men vi sinh có xuất xứ từ Thụy Điển, với hơn 35 năm nghiên cứu khoa học về hệ vi sinh đường ruột. Điểm nhấn nổi bật của thương hiệu nằm ở chủng lợi khuẩn độc quyền L.reuteri DSM 17938, được phân lập từ sữa mẹ, mang tính an toàn sinh học cao. Tại Việt Nam, chủng lợi khuẩn này đã được cấp bằng sáng chế độc quyền.

Ngoài những công dụng có lợi cho hệ tiêu hóa như: Hỗ trợ bổ sung lợi khuẩn cho hệ tiêu hóa, duy trì cải thiện hệ vi sinh đường ruột, hạn chế rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn và hỗ trợ tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch, chủng lợi khuẩn L.reuteri DSM 17938 có trong BioGaia còn được Hiệp hội Tiêu hóa Thế giới (WGO) khuyến nghị sử dụng trong các trường hợp: Hỗ trợ dự phòng và kiểm soát khóc dạ đề (Colic) và đau bụng chức năng; Phòng ngừa viêm ruột hoại tử ở trẻ sinh non; Hỗ trợ điều trị viêm dạ dày ruột cấp tính.

Đặc biệt, L.reuteri DSM 17938 là một trong số ít chủng lợi khuẩn có thể sử dụng cho các đối tượng nhạy cảm như trẻ sơ sinh, trẻ sinh non, phụ nữ mang thai và cho con bú. Nhiều nghiên cứu chỉ ra trẻ em khi được bổ sung lợi khuẩn này thường xuyên trong giai đoạn đầu đời có thể giúp thiết lập hệ vi sinh ổn định lâu dài, đặt nền móng cho sức khỏe tương lai của bé.

Với những nền tảng khoa học vững vàng đó, hiện tại BioGaia đã được phân phối và gây dựng uy tín tại hơn 100 quốc gia, bao gồm cả những thị trường khó tính như châu Âu, Nhật Bản, Mỹ… Tại Việt Nam, đây cũng là thương hiệu men vi sinh được tin dùng hàng đầu trong suốt 10 năm qua.

BioGaia là thương hiệu men vi sinh được tin dùng hàng đầu.

Niềm tin từ bộ giải pháp chăm sóc toàn diện

BioGaia không chỉ ghi dấu ấn bằng nền tảng khoa học vững chắc, mà còn bởi hệ sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe đường ruột cho từng lứa tuổi.

BioGaia Protectis drops (men vi sinh BioGaia dạng nhỏ giọt): Dành cho trẻ sơ sinh từ 0 ngày tuổi, trẻ sinh non và trẻ nhỏ, xây dựng nền tảng tiêu hóa và miễn dịch tốt ngay từ những năm tháng đầu đời.

BioGaia Protectis chewable tablets (men vi sinh BioGaia dạng viên nhai): Với dạng viên nhai vị dâu, sản phẩm phù hợp với trẻ từ 2 tuổi và người lớn, đặc biệt là phụ nữ mang thai và cho con bú.

BioGaia Protectis drops with vitamin D (men vi sinh BioGaia cộng Vitamin D3): Sự kết hợp “hai trong một”, vừa bổ sung lợi khuẩn L. reuteriDSM 17938, vừa cung cấp vitamin D3 thuần giúp phát triển hệ xương và miễn dịch ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

BioGaia đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe đường ruột cho từng lứa tuổi.

Gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2015, BioGaia tiếp tục khẳng định được uy tín toàn cầu của mình khi luôn nằm trong top men vi sinh được cha mẹ Việt tin tưởng.

Thành công này được vun đắp từ chính sự đồng hành, tin tưởng về khoa học và chất lượng sản phẩm của hàng triệu gia đình Việt. Niềm tin ấy được thể hiện từ những chia sẻ chân thành trong cộng đồng bỉm sữa.

Chị Thủy Phạm, bà mẹ hai con, chia sẻ trên trang cá nhân: “Từ khi các bé mới lọt lòng, mình đã tin tưởng lựa chọn men vi sinh BioGaia để chăm sóc sức khỏe tiêu hóa và tăng cường đề kháng. Bé lớn nay đã 6 tuổi, bé nhỏ còn sơ sinh, cả hai đều dùng từ dạng giọt đến dạng viên mỗi ngày. Sản phẩm giúp giảm đầy bụng, táo bón, biếng ăn, đặc biệt là trong giai đoạn dùng kháng sinh hoặc khi giao mùa. Là mẹ, mình yên tâm vì BioGaia chứa lợi khuẩn L.reuteriDSM 17938 đã được kiểm chứng lâm sàng, an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏ. Một lựa chọn nhỏ, nhưng là nền tảng lớn cho sức khỏe đường ruột và miễn dịch của các con”.

BioGaia là sản phẩm được cha mẹ Việt tin tưởng.

BioGaia không chỉ là thương hiệu men vi sinh có nền tảng khoa học chuẩn mực, mà còn là cái tên được người tiêu dùng Việt Nam tin tưởng trong suốt thập kỷ qua. Trên chặng đường phía trước, thương hiệu sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển và lan tỏa nhiều giá trị thiết thực hơn đến cộng đồng.