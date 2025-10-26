Hàng trăm viên sỏi ken đặc trong túi mật của người phụ nữ

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa phẫu thuật lấy ra khoảng 300 viên sỏi trong túi mật của nữ bệnh nhân 61 tuổi.

Trước đó, người bệnh Đ.T.T. (61 tuổi) thường xuyên bị đau bụng và tự uống thuốc giảm đau. Khi các cơn đau xuất hiện với tần suất dày đặc và thuốc giảm đau không còn tác dụng, bà mới đến bệnh viện thăm khám. Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị sỏi túi mật và được chỉ định phẫu thuật.

Trong quá trình mổ, các bác sĩ bất ngờ phát hiện túi mật chứa hàng trăm viên sỏi với kích thước khác nhau, tổng cộng khoảng 300 viên. Ê-kíp phẫu thuật cho biết bệnh nhân may mắn phát hiện kịp thời, sỏi mới chỉ kẹt ở cổ túi mật, chưa rơi xuống ống mật chủ, tình huống có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh đã ổn định.

Các viên sỏi được gắp ra từ cơ thể người bệnh. Ảnh: BVCC.

Trước đó, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã phẫu thuật cắt túi mật chứa hơn 1.000 viên sỏi cho bệnh nhân L.T.M. (64 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long). Bà M. được chẩn đoán viêm túi mật mạn tính do sỏi.

Người nhà bệnh nhân cho biết bà được chẩn đoán sỏi túi mật đã 3 năm, nhưng sợ mổ nên đã chịu đau từ đó đến nay. Gần đây, không chịu được cơn đau nên bệnh nhân mới chấp nhận phẫu thuật.

Người phụ nữ được mổ nội soi sau 3 ngày theo dõi tại bệnh viện. Sau khi mổ đưa túi mật ra ngoài, các bác sĩ bất ngờ khi thấy bên trong chứa hơn 1.000 viên sỏi lớn nhỏ.

Sỏi túi mật là tình trạng lắng đọng sắc tố mật, hình thành nên bùn mật hoặc viên sỏi trong lòng đường mật, gây ứ trệ và tắc nghẽn sự lưu thông mật. Đây là một trong những bệnh lý túi mật thường gặp nhất ở các nước nhiệt đới.

PGS.TS Đỗ Trường Sơn, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện E, phân tích sỏi mật được hình thành chủ yếu từ sự kết tụ của cholesterol, do mất cân bằng của các thành phần có trong dịch mật như cholesterol, billirubin, muối canxi...

Khi lượng cholesterol ở trong dịch mật gia tăng quá mức, vượt quá khả năng hòa tan của muối mật hay khi lượng muối mật giảm đi sẽ dẫn tới hình thành sỏi cholesterol. Ngoài ra, bệnh nhân còn có thể gặp sỏi sắc tố mật hình thành do sự kết tụ của bilirubin trong một số bệnh như thiếu máu hồng cầu liềm, xơ gan…

Nhóm dễ mắc sỏi mật gồm: phụ nữ có nguy cơ cao hơn nam giới, người ít vận động, ngồi nhiều, thừa cân hoặc béo phì, đái tháo đường và trên 60 tuổi, có chế độ ăn uống quá nhiều cholesterol hoặc chế độ ăn uống quá kiêng khem. Trong gia đình, cộng đồng do có cùng môi trường và tập quán ăn uống nên có người mắc sỏi túi mật, bệnh nhân sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn…

Vì thế, để phòng tránh căn bệnh này, PGS.TS Đỗ Trường Sơn khuyến cáo bệnh nhân nên thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện và điều trị sớm. Nếu không chữa trị kịp thời, túi mật của bệnh nhân có thể bị viêm, tắc mật, vàng da.

Thậm chí, bệnh nhân có thể đối mặt với nguy cơ biến chứng hoại tử túi mật, dịch tràn ra ổ bụng gây viêm phúc mạc hoặc nhiễm trùng huyết rất nguy hiểm. Cách phòng bệnh tốt nhất là bệnh nhân cần có chế độ ăn uống cân đối dinh dưỡng, nhiều rau xanh, hạn chế bia rượu, đồ uống có ga, tập thể dục thường xuyên.