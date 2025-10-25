Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hiện tượng 'cậu nhỏ' biến mất ở bé trai

  • Thứ bảy, 25/10/2025 20:27 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Nhiều phụ huynh bất ngờ khi phát hiện "cậu nhỏ" của con ngắn bất thường, khó vệ sinh. Đây có thể là dấu hiệu vùi dương vật và hẹp bao quy đầu, bệnh lý cần can thiệp sớm.

Nếu nhận thấy dương vật của con ngắn bất thường, khó lộ ra hoặc bao quy đầu không thể kéo xuống khi vệ sinh, phụ huynh không nên chủ quan. Ảnh: Freepik.

Nếu nhận thấy dương vật của con ngắn bất thường, khó lộ ra hoặc bao quy đầu không thể kéo xuống khi vệ sinh, phụ huynh không nên chủ quan. Đây có thể là dấu hiệu của vùi dương vật kèm hẹp bao quy đầu - hai tình trạng phổ biến ở trẻ em, đặc biệt ở bé trai thừa cân.

Theo bác sĩ Phạm Đức Mạnh, khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, vùi dương vật là tình trạng "cậu nhỏ" bị che khuất trong lớp mỡ vùng mu hoặc bìu, khiến nhìn bên ngoài có cảm giác như biến mất. Trong khi đó, hẹp bao quy đầu xảy ra khi lớp da quy đầu quá chặt, không thể lộn ra để vệ sinh, dễ gây viêm nhiễm. Khi hai vấn đề này cùng xuất hiện, trẻ có thể bị đau khi tiểu, viêm đường tiết niệu hoặc ảnh hưởng tâm lý do mặc cảm, tự ti.

"Phụ huynh cần đưa trẻ đến bác sĩ chuyên khoa tiết niệu - nam khoa nếu thấy dương vật ngắn bất thường, không lộn được bao quy đầu, hoặc vùng kín thường xuyên đỏ, sưng", bác sĩ Mạnh khuyến cáo.

Phẫu thuật là phương pháp điều trị dứt điểm, nhưng đòi hỏi bác sĩ có tay nghề cao và kinh nghiệm tạo hình để vừa khắc phục dị tật, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ và chức năng sinh lý sau này.

Các bác sĩ thường thực hiện theo hai bước:

- Bước 1: Giải phóng dương vật

Dương vật được "giải cứu" khỏi mô mỡ hoặc da thừa vùng mu. Với trẻ béo phì, bác sĩ có thể loại bỏ một phần mỡ thừa hoặc hút mỡ nhẹ nhàng, sau đó cố định dương vật vào vị trí tự nhiên bằng mô liên kết, tránh "rúc" trở lại. Các kỹ thuật tạo hình tiên tiến được áp dụng để phân bố lại da, giúp dương vật có hình dạng tự nhiên, giảm nguy cơ sẹo xấu.

vui duong vat anh 1

Một ca phẫu thuật vùi dương vật tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: BSCC.

- Bước 2: Xử lý hẹp bao quy đầu

Thay vì cắt toàn bộ, bác sĩ chỉ loại bỏ phần da hẹp, giữ lại tối đa mô da lành nhằm đảm bảo đủ che phủ. Các dụng cụ như kẹp Plastibell hoặc Gomco giúp xác định chính xác phần da cần cắt. Vết mổ được khâu thẩm mỹ bằng chỉ tự tiêu, giúp liền đẹp và hạn chế sẹo co rút.

Bác sĩ Mạnh cho hay trước mổ, bác sĩ đánh giá kỹ lượng da, độ đàn hồi và tình trạng mô mỡ để quyết định phẫu thuật một hay hai giai đoạn. Trong suốt quá trình, nguyên tắc bảo tồn tối đa da lành được đặt lên hàng đầu. Sau mổ, trẻ cần chăm sóc vết thương đúng cách, tránh vận động mạnh trong 4-6 tuần để da lành hoàn toàn.

"Mặc dù đây là phẫu thuật an toàn, song vẫn có thể xảy ra biến chứng như sẹo co rút, nhiễm trùng hoặc tái vùi nếu trẻ tiếp tục béo phì. Vì vậy, bên cạnh điều trị y khoa, phụ huynh cần giúp trẻ kiểm soát cân nặng, duy trì vệ sinh tốt và tái khám định kỳ", bác sĩ Mạnh khuyến cáo.

