Thời điểm nguy cơ đột quỵ cao nhất, bác sĩ chỉ cách phòng tránh

Không khí lạnh bao phủ toàn miền Bắc, có nơi nhiệt độ xuống dưới 10°C. Bác sĩ cảnh báo thời tiết đột ngột chuyển rét có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ và bệnh hô hấp.

Không khí lạnh tăng cường đang bao trùm khắp miền Bắc, khiến nhiệt độ giảm sâu trên diện rộng. Ảnh: LH.

Không khí lạnh tăng cường đang bao trùm khắp miền Bắc, khiến nhiệt độ giảm sâu trên diện rộng. Sáng nay, Hà Nội chỉ còn khoảng 18-19°C, trong khi nhiều khu vực núi cao như Sa Pa, Mẫu Sơn xuống dưới 9°C, rét buốt như giữa mùa đông.

Các tỉnh đồng bằng như Hưng Yên, Nam Định cũng ghi nhận mức nhiệt 17°C. Không khí lạnh còn lan xuống Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Dự báo đến ngày 1/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An duy trì đêm lạnh, ngày nắng. Các chuyên gia cảnh báo thời tiết rét đột ngột dễ gây đột quỵ, nhồi máu cơ tim và các bệnh hô hấp.

"Bẫy đột quỵ" trong sáng sớm

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, Thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, cảnh báo thời điểm giao mùa, khi không khí lạnh tràn về đột ngột, huyết áp dễ tăng cao do cơ thể co mạch phản ứng với nhiệt độ giảm mạnh. Nếu chủ quan, nhiều người có thể rơi vào "bẫy" đột quỵ mà không kịp nhận ra.

Theo bác sĩ Mạnh, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, đặc biệt vào buổi sáng và ban đêm, có thể làm vỡ mạch máu não gây xuất huyết, hoặc bong mảng xơ vữa, hình thành cục máu đông dẫn đến nhồi máu não hoặc nhồi máu cơ tim. Những người mắc cao huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu là nhóm nguy cơ cao nhất.

Ông đặc biệt lưu ý thói quen tập thể dục quá sớm khi trời còn lạnh: "Nhiều người ra ngoài khi cơ thể còn đang 'ngủ đông', máu cô đặc, huyết áp tăng, lại chưa uống nước hay ăn sáng. Khi hít luồng khí lạnh đột ngột, mạch máu co lại, dễ hình thành huyết khối gây đột quỵ".

Để phòng ngừa, bác sĩ Mạnh khuyên:

Uống một cốc nước ấm trước khi ra ngoài để giúp máu loãng hơn.

Ăn nhẹ, giữ ấm kỹ cổ, ngực, bàn tay và bàn chân - những vùng dễ mất nhiệt.

Chỉ nên tập thể dục sau 6 giờ sáng, khi nhiệt độ ổn định hơn.

Người lớn tuổi hoặc có bệnh nền tim mạch nên tránh ra ngoài khi trời còn rét sâu.

Những người mắc cao huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu là nhóm nguy cơ cao bị đột quỵ khi trời lạnh. Ảnh: Đinh Hà.

Ngoài ra, duy trì chế độ ăn lành mạnh, kiểm soát huyết áp, hạn chế rượu bia và tái khám định kỳ là biện pháp quan trọng để phòng ngừa đột quỵ trong mùa lạnh.

Virus hô hấp bùng phát, trẻ nhỏ dễ mắc bệnh

Không chỉ tim mạch, hệ hô hấp cũng chịu ảnh hưởng lớn trong thời tiết này. Bác sĩ Lê Thị Hồng Hanh, Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết giai đoạn giao mùa là thời điểm virus sinh sôi mạnh, đặc biệt là virus hợp bào hô hấp (RSV) - nguyên nhân hàng đầu gây viêm phế quản, viêm phổi ở trẻ em.

"Khi cơ thể bị nhiễm lạnh, đường hô hấp trên như mũi, họng, xoang dễ viêm nhiễm. Nếu không điều trị kịp thời, viêm có thể lan xuống phổi, gây viêm phế quản, viêm màng phổi", bác sĩ Hanh nói.

Bác sĩ Hà Minh Lợi, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, cũng cho hay viêm mũi xoang là bệnh lý thường tăng nặng khi trời lạnh. Người bệnh thường gặp tình trạng ngạt mũi, chảy nước mũi, đau đầu vùng trán, dưới ổ mắt, nhất là khi thời tiết thay đổi thất thường.

Vị chuyên gia khuyến cáo người dân nên giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng cổ, ngực và mũi, tránh khói thuốc, khói bụi và không khí ô nhiễm để giảm kích ứng niêm mạc.

"Khi có triệu chứng viêm xoang, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị đúng cách, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc, đặc biệt là thuốc xịt hoặc kháng sinh", bác sĩ Lợi nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, đột quỵ và bệnh hô hấp đều có thể phòng tránh được nếu cơ thể được chuẩn bị tốt. Người dân nên lắng nghe cơ thể, theo dõi huyết áp thường xuyên, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, tránh ra ngoài khi trời quá lạnh và mặc đủ ấm khi di chuyển ban đêm hoặc sáng sớm.