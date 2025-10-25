Thanh niên 21 tuổi đột quỵ

Nhập viện trong tình trạng liệt nửa người, nam thanh niên 21 tuổi may mắn được cứu sống nhờ can thiệp mạch não trong "thời gian vàng".

Đột quỵ có thể gây tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Ảnh: Freepik.

Bệnh nhân nam, 21 tuổi, trú tại xã Tân Sơn (Phú Thọ), được người nhà đưa đến Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, trong tình trạng lơ mơ, liệt nửa người bên trái. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành chụp cắt lớp mạch máu não cấp cứu và xác định bệnh nhân bị nhồi máu não cấp do tắc động mạch não giữa bên phải.

Bệnh nhân được chỉ định can thiệp mạch lấy huyết khối - phương pháp điều trị hiện đại giúp tái thông mạch máu não bị tắc. Chỉ trong 30 phút sau khi nhập viện, ca can thiệp đã hoàn tất thành công. Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Mười giờ sau, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn ý thức. Sau 7 ngày điều trị tích cực, anh hết liệt và được xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh.

Bác sĩ Thái Đàm Dũng, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, khuyến cáo người dân có thể nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ theo nguyên tắc FAST:

F (Face - Mặt): Khuôn mặt lệch, tê hoặc yếu một bên.

A (Arms - Tay): Yếu hoặc không thể nâng được một bên tay.

S (Speech - Lời nói): Nói khó, nói lắp hoặc không hiểu lời nói.

T (Time - Thời gian): Cần đưa đến bệnh viện ngay lập tức, vì 6 giờ đầu là "thời gian vàng" để cứu não và hạn chế di chứng.

Ngoài ra, người bệnh có thể xuất hiện đau đầu dữ dội, chóng mặt, mất thị lực, mất thăng bằng đột ngột... những dấu hiệu cũng cần được đặc biệt chú ý.

Khi phát hiện người có dấu hiệu đột quỵ, cần gọi cấp cứu ngay và đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Việc cấp cứu sớm giúp hạn chế tổn thương não và di chứng sau này.

Các bác sĩ Trung tâm Đột quỵ thực hiện can thiệp cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Nếu không phải nhân viên y tế, người nhà không nên tự ý cho bệnh nhân uống thuốc, vì một số loại thuốc có thể khiến tình trạng xuất huyết não nghiêm trọng hơn, làm tăng nguy cơ tử vong.

Ngoài ra, tuyệt đối không chích máu ngón tay, không cạo gió, không cho uống nước hay nặn chanh vào miệng, tránh nguy cơ sặc và làm chậm thời gian cấp cứu. Người bệnh nên được nằm nghiêng một bên, nới lỏng quần áo và giữ ấm cơ thể, đặc biệt trong mùa lạnh.

Người nhà nên ghi lại thời điểm khởi phát triệu chứng và mô tả rõ tình trạng của bệnh nhân để cung cấp cho bác sĩ khi đến viện. Đây là thông tin quan trọng giúp bác sĩ xác định chính xác thời gian "giờ vàng" và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp nhất.