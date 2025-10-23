Thông tin vụ truy sát trong bệnh viện, 7 người bị thương ở Nghệ An

Một người đàn ông bất ngờ cầm dao tấn công nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khiến 7 người bị thương, trong đó có cả trẻ sơ sinh.

Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khoảng 10h sáng 23/10, cơ sở y tế này xảy ra vụ tấn công nghiêm trọng. Một người đàn ông tên V., quê Bắc Ninh, đã cầm dao truy sát nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân.

Theo thông tin ban đầu, vợ chồng ông V. hiện sinh sống tại Quế Phong (Nghệ An) và đã có một con 3 tuổi. Trong lần sinh thứ hai, vợ anh nhập viện tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, sinh đôi thiếu tháng. Cả mẹ và hai bé được chăm sóc tại khoa Sơ sinh. Hàng ngày, V. được nhận xét là không có biểu hiện bất thường.

Ngày 22/10, một trong hai bé có dấu hiệu nhiễm trùng, được chuyển sang khoa Hồi sức sơ sinh điều trị.

Đến 10h sáng 23/10, V. bất ngờ xông vào phòng 305, khoa Sơ sinh, cầm dao tấn công một người nhà bệnh nhân và điều dưỡng tên Nhung, khi chị đang chăm sóc trẻ. Sau đó, V. giằng lấy một bé sơ sinh nằm cùng giường với con mình, định ném qua cửa sổ.

Một điều dưỡng khác tên Hồng kịp thời lao vào giành lại đứa bé nhưng bị ông V. tiếp tục dùng dao tấn công. Không dừng lại, V. còn chém vợ mình và hai người nhà bệnh nhân khác trong phòng, may mắn họ né được.

Khi điều dưỡng tên Trang chạy đến can ngăn, V. quay sang đuổi theo và tấn công. Chị Trang chạy về Phòng điều dưỡng, khoa Sơ sinh, nhưng V. tiếp tục truy sát và đâm thêm một nhân viên khác tên Hoài. Dù cố gắng che chắn bằng chăn và van xin, Trang vẫn bị V. đâm liên tiếp.

Buổi làm việc tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: BVCC.

Đến 10h05, lực lượng bảo vệ kịp thời có mặt, khống chế tình hình, khóa chặt cửa phòng và giữ chân đối tượng cho đến khi công an đến bắt giữ.

Vụ việc khiến 4 nhân viên y tế, 2 người nhà bệnh nhân và 1 trẻ sơ sinh bị thương. Trong đó, điều dưỡng Trang bị nặng nhất với 4 vết đâm sâu vào vùng cổ và ngực; 3 điều dưỡng khác bị thương ở bụng và mắt; hai người nhà bệnh nhân bị thương nhẹ; trẻ sơ sinh bị xây xát vùng đầu.

Ngay sau đó, các nạn nhân được sơ cứu và chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Các ca phẫu thuật đã thành công, các nhân viên y tế qua cơn nguy kịch.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An gồm Giám đốc Lê Thị Hoài Chung, Phó Giám đốc Trần Minh Tuệ đã trực tiếp có mặt tại bệnh viện để chỉ đạo công tác cấp cứu. Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Lê đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để động viên nhân viên y tế, ổn định tình hình, đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh cho người dân.