Lý do H'Hen Niê gây lo lắng

Sau khi sinh con, Hoa hậu H'Hen Niê bị nổi mề đay khắp người, gương mặt sưng tấy. Bác sĩ cho biết tình trạng này khá phổ biến ở phụ nữ sau sinh.

H'Hen Niê bị nổi mề đay sau sinh. Ảnh: FBNV.

Ngày 23/10, Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ trên trang cá nhân về tình trạng sức khỏe sau sinh. Cô đăng bức ảnh với gương mặt sưng đỏ kèm dòng trạng thái: "Hen nổi mề đay sau sinh, tỷ lệ thống kê là 1/10 mẹ bỉm sẽ không may bị. Mới nổi lên là Hen nổi hết cả gai óc và thẫn thờ luôn".

Người đẹp cho biết sau khi bình tĩnh lại, cô nhanh chóng nấu nước đậu xanh uống để giải nhiệt. Sau đó, H'Hen Niê sử dụng nước muối sinh lý, thuốc đỏ và dầu tràm bôi lên các vị trí bị ngứa. Sau khoảng 4 ngày, tình trạng mề đay giảm dần và sức khỏe của cô đã ổn định trở lại.

Câu chuyện của nàng hậu nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, nhiều bà mẹ chia sẻ rằng họ từng trải qua cảm giác tương tự.

Nhận định về trường hợp của nàng hậu, bác sĩ chuyên khoa I Trần Hương Trà My, khoa Da liễu - Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), phân tích tình trạng mà H'Hen Niê gặp phải là mày đay (còn gọi là mề đay), một dạng dị ứng ngoài da phổ biến. Nguyên nhân có thể từ dị ứng với thuốc, thức ăn, phấn hoa hoặc do nhiễm trùng bởi ký sinh trùng, virus, vi khuẩn.

"Ngoài ra, yếu tố nhiệt, áp lực hay ánh sáng cũng có thể gây ra mày đay. Trong một số trường hợp, người bệnh bị mề đay vô căn, tức là không tìm được nguyên nhân cụ thể", bác sĩ Trà My nói với Tri Thức - Znews.

Điều trị mày đay chủ yếu dựa trên việc sử dụng thuốc kháng histamine và tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Ảnh: Medinet.

Theo bác sĩ Trà My, điều trị mày đay chủ yếu dựa trên việc sử dụng thuốc kháng histamine và tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Tuy nhiên, nếu người bệnh xuất hiện các triệu chứng như khó thở, tức ngực, phù mí mắt thì có thể đã rơi vào tình trạng phản vệ - một phản ứng dị ứng nặng cần được cấp cứu ngay tại cơ sở y tế gần nhất.

Mày đay được chia thành hai dạng: mày đay cấp tính kéo dài dưới 6 tuần và mày đay mạn tính khi tồn tại trên 6 tuần. Với mày đay mạn tính, người bệnh cần được thăm khám chuyên khoa để tìm nguyên nhân và điều trị triệt để.

Các thuốc kháng histamine đường uống được dùng để ức chế tác dụng của histamine tại thụ thể H1. Đây là nhóm thuốc thường được chỉ định trong điều trị dị ứng mũi, viêm mũi dị ứng theo mùa, viêm mũi vận mạch, đồng thời có tác dụng phòng ngừa nổi mề đay, giảm ngứa, điều trị phát ban, côn trùng đốt và dị ứng thuốc.

Nhóm kháng histamine thế hệ thứ nhất thường gây buồn ngủ, đôi khi được tận dụng để điều trị ngứa liên quan đến dị ứng. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy hoạt chất nào trong nhóm này hiệu quả vượt trội hơn, và khả năng đáp ứng thuốc ở từng người là khác nhau.

Trong khi đó, nhóm kháng histamine thế hệ thứ hai ít gây buồn ngủ và ít ảnh hưởng đến thần kinh vận động do chỉ đi qua hàng rào máu não với lượng rất nhỏ.

Bác sĩ Trần Hương Trà My nhấn mạnh rằng một số thuốc kháng histamine H1 thế hệ thứ hai như cetirizine, fexofenadine và loratadine có thể sử dụng an toàn trong thời gian cho con bú. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé, việc sử dụng thuốc cần có chỉ định và hướng dẫn từ bác sĩ chuyên khoa.