Xác minh vụ nhốt và đâm trọng thương nhân viên y tế ở Nghệ An

  • Thứ năm, 23/10/2025 11:59 (GMT+7)
Sáng 23/10, mạng xã hội lan truyền thông tin về vụ việc nghiêm trọng tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khi một người nhà bệnh nhân có hành vi nhốt và tấn công nhân viên y tế.

Bước đầu xác định có 2 người bị thương. Ảnh: Nghệ An News.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An xác nhận tại bệnh viện này vừa xảy ra vụ việc người đàn ông, được cho là nhà bệnh nhân, có hành vi nhốt và đâm nhân viên y tế.

"Bước đầu xác định có 2 người bị thương. Chúng tôi vừa nắm được thông tin và đã chỉ đạo khoa Hồi sức tích cực tiến hành mổ cấp cứu", đại diện Sở Y tế cho biết.

Các cơ quan chức năng đang phối hợp xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đáng chú ý, chỉ hơn một tuần trước, vào tối 14/10, tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An) cũng xảy ra tình huống tương tự khi một người nhà bệnh nhân tấn công nữ bác sĩ đang trực cấp cứu.

Theo ông Trần Đức Sâm, Phó giám đốc bệnh viện, thời điểm đó, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân ở xã Minh Châu bị chuột cắn và sốt. Khi nhân viên y tế đang làm thủ tục hành chính và hỏi số điện thoại người nhà để hoàn thiện hồ sơ, một người đi cùng bệnh nhân bất ngờ tỏ thái độ khó chịu, không hợp tác.

Người này sau đó xông vào phòng cấp cứu, giật bút từ tay nhân viên y tế rồi lớn tiếng đe dọa “chọc vào mặt” nữ bác sĩ đang làm nhiệm vụ. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ghi lại.

"Nữ bác sĩ bị đe dọa mới công tác được hai năm, khóc cả đêm vì hoảng sợ. Vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của đội ngũ y, bác sĩ, đặc biệt là những người trẻ mới vào nghề", ông Sâm chia sẻ.

Ngay sau khi xảy ra, bệnh viện đã báo cáo cơ quan công an để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

