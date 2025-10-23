Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tai nạn đua xe công thức, bé trai chấn thương tinh hoàn

  • Thứ năm, 23/10/2025 13:35 (GMT+7)
  • 13:35 23/10/2025

Một bé trai ở Lâm Đồng vừa trải qua ca phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), sau tai nạn hy hữu khi tham gia trò chơi đua xe công thức trong khu du lịch.

Ê-kíp phẫu thuật cứu tinh hoàn cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Theo gia đình, trong lúc điều khiển xe, em không may tông vào lan can chắn đường đua. Cú va chạm khiến em ngã, đập mạnh vào vùng hạ vị.

Ban đầu, bệnh nhi 13 tuổi được đưa đến bệnh viện địa phương điều trị nội khoa. Tuy nhiên, sau 5 ngày, vùng bìu phải của bé sưng to, đau dữ dội, gia đình lập tức chuyển em lên Bệnh viện Nhi đồng 2 để điều trị khẩn cấp.

Tại đây, kết quả siêu âm cho thấy tinh hoàn phải của bé bị vỡ. Các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu ngay trong đêm để bảo tồn tinh hoàn.

Do tổn thương đã kéo dài nhiều ngày, mô viêm dính chặt xung quanh, ê-kíp phải bóc tách từng lớp mô cẩn thận để cứu phần tinh hoàn còn lại, khiến ca phẫu thuật gặp nhiều khó khăn.

Bác sĩ chuyên khoa II Phan Tấn Đức, Trưởng khoa Niệu, cảnh báo những chấn thương vùng sinh dục ở trẻ thường bị cha mẹ xem nhẹ hoặc trì hoãn điều trị, trong khi đây là khu vực cực kỳ nhạy cảm.

"Nếu bỏ sót xoắn tinh hoàn, mô tinh hoàn có thể hoại tử trong vòng 6 giờ, buộc phải cắt bỏ và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này", bác sĩ Đức nói.

Bác sĩ Đức khuyến nghị phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ngay khi thấy con than đau vùng bìu, sưng, đỏ hoặc đổi màu, đặc biệt sau khi té ngã hoặc va chạm mạnh. Phẫu thuật sớm giúp giảm đáng kể nguy cơ biến chứng và bảo vệ chức năng sinh sản.

Sự việc cũng là hồi chuông cảnh báo về an toàn trong các khu vui chơi giải trí, nhất là những trò chơi có tốc độ cao hoặc va chạm mạnh. Trẻ em cần được trang bị đồ bảo hộ đầy đủ và luôn có người lớn giám sát chặt chẽ để tránh những tai nạn đáng tiếc.

Nguyễn Thuận

tai nạn đua xe Thành phố Hồ Chí Minh vỡ tinh hoàn chấn thương vùng kín phẫu thuật cấp cứu xoắn tinh hoàn

