Bộ phận của tôm chứa đầy ký sinh trùng, không nên ăn

Phần giàu dinh dưỡng nhất của tôm tập trung ở?
PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết tôm là món ăn giàu chất dinh dưỡng như protein, canxi, Omega-3, tập trung nhiều nhất ở phần thịt. Thịt tôm cũng giàu i-ốt - chất cần thiết cho chức năng tuyến giáp và sức khỏe não bộ. Tôm cũng giàu axit béo omega-3 và omega-6 cùng các chất chống oxy hóa astaxanthin. Đặc biệt, thịt tôm chứa khá ít calo, chỉ cung cấp 84 calo trong khẩu phần khoảng 85 gram và không chứa carbohydrate.
Bộ phận nào của tôm chứa nhiều ký sinh trùng, kim loại nặng?
Nhiều người cho rằng ăn gì bổ nấy nên ăn đầu và mắt tôm sẽ bổ. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định đây là một nhầm lẫn tai hại. Bởi đầu tôm chứa rất ít chất dinh dưỡng. Đây là nơi chứa các cơ quan nội tạng như ruột, thức ăn đưa vào, mang, cơ quan hô hấp nên cũng có nhiều loại vi khuẩn gây bệnh, ký sinh trùng... đầu tôm là phần đầu tiên bị phân hủy khi tôm chết. Khi ăn đầu tôm, chúng ta vô tình nạp chất bẩn vào cơ thể và đối mặt với nguy cơ nhiễm khuẩn...
Vỏ tôm là bộ phận chứa nhiều canxi nhất?
Nhiều người cho rằng vỏ chứa nhiều canxi nhưng sự thật không phải như vậy. Vỏ có thành phần chính là chitin - một polymer tạo thành vỏ của các loài giáp xác. Vỏ rất khó tiêu hóa, vì vậy, tuyệt đối không nên cho trẻ nhỏ ăn bởi dễ gây hóc. Ăn vỏ tôm không chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho dạ dày mà không giúp cơ thể hấp thu thêm canxi. Nguồn canxi chủ yếu của là ở phần thịt.
Đường chỉ đen trên lưng là cơ quan nào của tôm?
Đường chỉ đen đậm nằm ngay sát trên lưng tôm thường thấy những con tôm lớn. Đây là đường tiêu hóa của tôm chứa dạ dày và đại tràng. Vì là đường tiêu hóa, nó chứa chất thải của tôm, gây sạn khi ăn. Bạn nên loại bỏ đường chỉ tôm để món ăn được sạch và yên tâm hơn.
Đường chỉ đen trên lưng tôm gây hại cho cơ thể ngay cả khi nấu chín?
Thông thường, đường chỉ tôm không gây hại cho sức khỏe bởi khi chế biến ở nhiệt độ cao, các vi khuẩn trong đó sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên, để món ăn được ngon và sạch hơn, bạn nên loại bỏ đường chỉ tôm trước khi chế biến.
Khi mua tôm cần quan sát phần nào?
PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, lưu ý người tiêu dùng khi mua tôm cần quan sát phần đầu. Nếu đầu tôm chuyển màu đen thì không nên mua. Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này có thể là tôm sống trong môi trường nước bị nhiễm kim loại nặng, các loại muối kết tủa hoặc tôm bị bệnh dẫn đến đen mang.
Ăn tôm cùng thực phẩm này có thể gây ngộ độc:
Chúng ta không nên chế biến tôm với các loại rau, củ, quả nhiều vitamin C. Điều này là do vitamin C gặp các độc tố có sẵn trong tôm sẽ phát tán độc tố dẫn đến ngộ độc thực phẩm.
Ai không nên ăn tôm?
Theo bác sĩ chuyên khoa, ăn tôm khi bị đau mắt đỏ sẽ làm tình trạng đau mắt đỏ trở nên trầm trọng hơn. Tôm cũng như các hải sản khác có nhiều i-ốt có thể làm bệnh về tuyến giáp trở nên trầm trọng hơn. Vì thế, nếu có vấn đề về tuyến giáp bạn nên hạn chế ăn tôm. Ngoài ra, trong 100 gr tôm có chứa tới 152 mg cholesterol vì thế với những ai có hàm lượng cholesterol cao, máu nhiễm mỡ hay có tiền sử các bệnh liên quan đến tim mạch thì không nên ăn nhiều tôm.
