Bộ phận của tôm chứa đầy ký sinh trùng, không nên ăn

Ai không nên ăn tôm? Người bị đau mắt đỏ

Người bị cường giáp

Người có hàm lượng cholesterol cao

Tất cả đáp án trên Theo bác sĩ chuyên khoa, ăn tôm khi bị đau mắt đỏ sẽ làm tình trạng đau mắt đỏ trở nên trầm trọng hơn. Tôm cũng như các hải sản khác có nhiều i-ốt có thể làm bệnh về tuyến giáp trở nên trầm trọng hơn. Vì thế, nếu có vấn đề về tuyến giáp bạn nên hạn chế ăn tôm. Ngoài ra, trong 100 gr tôm có chứa tới 152 mg cholesterol vì thế với những ai có hàm lượng cholesterol cao, máu nhiễm mỡ hay có tiền sử các bệnh liên quan đến tim mạch thì không nên ăn nhiều tôm.