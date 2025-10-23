Những loại trà tốt như 'thuốc bổ', nhiều người Việt uống hàng ngày

Một số loại trà không chỉ thơm ngon, đem lại những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe nói chung mà còn có tác dụng hạ huyết áp, có lợi cho tim mạch.

Chất chống oxy hóa trong trà hoa dâm bụt giúp giảm huyết áp bằng cách thúc đẩy sản xuất oxit nitric, giúp cải thiện lưu lượng máu. Ảnh: Freepik.

Bệnh tim vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Mặc dù tuổi tác và tiền sử gia đình làm tăng nguy cơ, mọi người có thể giảm nguy cơ bằng những thay đổi lối sống đơn giản như cải thiện chế độ ăn uống, tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần và bỏ thuốc lá.

Chế độ ăn uống lành mạnh cho tim mạch bao gồm ăn nhiều rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt, đồng thời cắt giảm natri, chất béo bão hòa và đường bổ sung.

Để duy trì trái tim khỏe mạnh, điều quan trọng là phải chú ý đến những gì bạn uống. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, một lon nước ngọt có ga có thể làm tăng mức cholesterol. Trong khi đó, thay thế đồ uống có đường bằng các loại trà giúp hạ huyết áp và tốt cho tim mạch như trà dâm bụt, trà hoa cúc và trà xanh. Mỗi loại trà này đều chứa các hợp chất tự nhiên không chỉ cải thiện sức khỏe tim mạch mà còn cả sức khỏe tổng thể.

Lợi ích của trà hoa dâm bụt, hoa cúc và trà xanh đối với tim mạch

- Trà hoa dâm bụt

Không chỉ đẹp mắt với sắc màu rực rỡ, hoa dâm bụt có thể được thêm vào trà để tăng cường tác dụng chữa bệnh. Theo bài báo năm 2022 trên Nutrition Reviews, hoa dâm bụt rất giàu anthocyanin, không chỉ mang lại màu đỏ đậm mà còn hoạt động như chất chống oxy hóa.

Các chất chống oxy hóa này có thể giúp trung hòa các gốc tự do gây tổn hại mạch máu và góp phần gây bệnh tim. Anthocyanin cũng có thể làm giảm huyết áp bằng cách thúc đẩy sản xuất oxit nitric, giúp cải thiện lưu lượng máu.

- Trà hoa cúc

Trà hoa cúc thường được cho là giúp ngủ ngon hơn, nhưng theo bài đánh giá trên Molecular Medicine Reports, trà hoa cúc chứa hơn 120 hợp chất tự nhiên có thể hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Hoa cúc giàu flavonoid có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và làm dịu.

Các flavonoid này có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành bằng cách cải thiện lưu lượng máu và thúc đẩy giấc ngủ ngon. Mặc dù hoa cúc không trực tiếp làm giảm huyết áp, nó có thể gián tiếp giúp giảm lo âu và thư giãn.

- Trà xanh

Không có gì ngạc nhiên khi trà xanh hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Theo bài đánh giá năm 2023 trên Frontiers in Nutrition, trà xanh chứa hàm lượng polyphenol cao, đặc biệt là epigallocatechin-3-gallate (EGCG), hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp giảm stress oxy hóa. Các polyphenol này có thể giúp ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol trong ruột, bảo vệ mạch máu và cải thiện quá trình chuyển hóa chất béo.

Trong bài báo năm 2020 trên tạp chí Y học, phân tích 24 thử nghiệm, trà xanh làm giảm đáng kể cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương, đặc biệt ở những người bị huyết áp cao.

Các loại trà khác có thể tốt cho tim mạch

Nếu trà dâm bụt, trà hoa cúc hoặc trà xanh không hợp khẩu vị, các loại trà khác vẫn có thể tốt cho tim mạch. Theo bài đánh giá trên tạp chí Antioxidants, một số hợp chất trong trà làm chậm quá trình hấp thụ chất béo và làm giảm các enzyme sản xuất cholesterol trong cơ thể, giúp giảm cholesterol.

Mặc dù trà xanh matcha đặc biệt hiệu quả trong việc giảm cholesterol, cả trà ô long và trà đen đều đã được chứng minh là làm giảm mức cholesterol ở những người có cholesterol cao nhẹ hoặc người có nguy cơ tim mạch cao hơn. Trà ô long có thể bảo vệ tế bào tim khỏi stress oxy hóa, trong khi trà đen cải thiện chức năng mạch máu.

Sức khỏe tim mạch không phải là lý do duy nhất để thay thế soda bằng trà. Bài báo năm 2020 trên tạp chí của Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ cho thấy các chất chống oxy hóa trong trà có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và Parkinson. L-theanine, hợp chất tự nhiên trong trà, tăng cường sự tỉnh táo, tập trung và thư giãn.

Polyphenol trong trà cũng giúp ngăn ngừa ung thư bằng cách trung hòa các chất gây ung thư có hại và làm chậm sự phát triển của tế bào ác tính. Bên cạnh đó, nếu muốn hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột, hãy thử trà Phổ Nhĩ lên men, loại trà này chứa men vi sinh cùng với các polyphenol có lợi.