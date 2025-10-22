Thiếu niên 16 tuổi ở TP.HCM mắc bệnh có thể cướp mạng chỉ sau 24 giờ

Sau nhiều ngày sốt cao không dứt, thiếu niên 16 tuổi ở TP.HCM nhập viện và được chẩn đoán mắc viêm não mô cầu, căn bệnh có thể khiến không qua khỏi chỉ sau 24 giờ.

Một bệnh nhân bị viêm não mô cầu đang được điều trị. Ảnh: TTXVN.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) vừa tiếp nhận N.P.T., 16 tuổi, trong tình trạng sốt cao kéo dài, buồn nôn, nôn, đau đầu và mệt mỏi lừ đừ. Ban đầu, gia đình nghĩ T. chỉ bị sốt virus thông thường.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy em mắc viêm não mô cầu do vi khuẩn Neisseria meningitidis (G00), căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể khiến người bệnh không qua khỏi chỉ sau 24 giờ nếu không được điều trị kịp thời.

Sau khi nhập viện, T. được chọc dò dịch não tủy và điều trị kháng sinh tích cực bằng meropenem 6 g và vancomycin 2 g. Sau hai ngày, bệnh nhân tỉnh táo hơn, cơn đau đầu giảm rõ rệt. Bệnh viện sau đó hội chẩn với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và chuyển bệnh nhân đến đây để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Bùi Ngọc Trâm, Phó khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, viêm não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, có khả năng lây lan nhanh qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi họng.

"Bệnh có thể diễn tiến rất nhanh, để lại di chứng nặng nề. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu chủ động tiêm vaccine”, bác sĩ Trâm cho biết.

Hiện, việc tiêm vaccine phòng các type A, B, C của vi khuẩn não mô cầu được khuyến cáo cho trẻ từ 6 tháng đến người dưới 45 tuổi. Các loại vaccine như VA-MENGOC-BC, Bexsero hoặc Menactra giúp bảo vệ hiệu quả trước những chủng vi khuẩn phổ biến nhất.

Bác sĩ Trâm cảnh báo viêm não mô cầu có thể bùng phát thành ổ dịch nhỏ nếu không được phát hiện và xử lý sớm, đặc biệt trong môi trường học đường. Người dân, nhất là thanh thiếu niên, nên chủ động tiêm ngừa đầy đủ để bảo vệ bản thân và cộng đồng.