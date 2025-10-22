Đi khám đau bụng, người phụ nữ ở TP.HCM phát hiện mắc ung thư

Nghĩ chỉ bị rối loạn tiêu hóa, người phụ nữ 63 tuổi ở TP.HCM đi khám và bất ngờ được chẩn đoán mắc lymphoma không Hodgkin ruột non, một dạng ung thư hiếm gặp trong hệ tiêu hóa.

Các bác sĩ kiểm tra dạ dày cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Bà L.H.B. (63 tuổi, ngụ TP.HCM) liên tục bị đau bụng âm ỉ, đầy hơi, tiêu chảy kéo dài và sụt cân trong một tháng. Nghĩ rằng mình chỉ bị rối loạn tiêu hóa thông thường, bà tự mua thuốc điều trị nhưng tình trạng không cải thiện.

Lo lắng, người phụ nữ quyết định đến Trung tâm Kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt Nhật (HECI) để kiểm tra toàn diện. Tại đây, bác sĩ phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường qua thăm khám ban đầu. Bệnh nhân được chỉ định nội soi dạ dày và đại tràng. Kết quả cho thấy niêm mạc tá tràng và hồi tràng đoạn cuối viêm, phù nề, sung huyết và tăng sinh dạng polyp không đều.

Các mẫu sinh thiết từ hai vùng tổn thương được gửi làm giải phẫu bệnh. Kết quả ban đầu ghi nhận sự hiện diện tế bào lympho không điển hình, nghi ngờ ung thư. Sau khi thực hiện thêm xét nghiệm hóa mô miễn dịch, các bác sĩ xác định bà B. mắclymphoma không Hodgkin ruột non, dạng ung thư ác tính hiếm gặp trong hệ tiêu hóa.

Ngay khi có chẩn đoán, Trung tâm HECI đã hội chẩn cùng nhiều chuyên gia thuộc các chuyên khoa Tiêu hóa, Huyết học và Giải phẫu bệnh của Bệnh viện Chợ Rẫy để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp cho người bệnh.

Bác sĩ chuyên khoa II Cao Thị Hồng cho biết lymphoma đường ruột là dạng u lympho ác tính ngoài hạch hiếm gặp, phát triển từ mô lympho trong thành ruột. Bệnh chiếm khoảng 15-25% các ca ung thư ruột non, 5% bệnh ác tính của dạ dày và 0,2-1% ở đại tràng, trực tràng.

Theo thống kê của Cơ quan Nghiên cứu Quốc tế về Ung thư (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) GLOBOCAN năm 2022, hầu hết lymphoma đường tiêu hóa thuộc nhóm không Hodgkin, với tỷ lệ mắc mới trên toàn cầu khoảng 5,57 ca/100.000 dân mỗi năm. Bệnh thường gặp ở người trên 60 tuổi, đặc biệt là nam giới.

Triệu chứng điển hình bao gồm đau bụng kéo dài, sụt cân, buồn nôn, tiêu chảy hoặc tiêu phân có máu. Việc chẩn đoán chủ yếu dựa vào nội soi và sinh thiết tổn thương, trong khi hướng điều trị tùy thuộc loại và giai đoạn bệnh, có thể gồm phẫu thuật, hóa trị hoặc xạ trị.

Theo bác sĩ Hồng, trường hợp của bà B. cho thấy tầm quan trọng của việc tầm soát sức khỏe định kỳ, đặc biệt là nội soi đường tiêu hóa. Việc kiểm tra định kỳ giúp phát hiện sớm bệnh lý nguy hiểm, tăng cơ hội điều trị thành công và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.