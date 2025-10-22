Nhận diện hai loài rắn độc phổ biến nhất ở Việt Nam

Một loài rắn có vẻ ngoài hiền lành, chịu để yên để con người chạm vào và chơi đùa, nhưng thực chất có nọc độc nguy hiểm: Rắn nước

Rắn hoa cỏ cổ đỏ

Rắn ráo trâu Theo bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1, rắn hổ lửa (hay rắn hoa cỏ cổ đỏ, rắn bảy màu) có phần cổ nổi bật với màu vàng nhạt đến nâu đỏ, thân nhiều sắc. Loài này trông khá hiền lành, đôi khi để con người chạm vào mà không phản ứng, nhưng khi bị kích động lại rất hung dữ, sẵn sàng tấn công. Móc độc của hổ lửa nằm sâu ở răng trong cùng, vì vậy chỉ khi chúng ngoạm sâu thì nạn nhân mới bị nhiễm độc. Khi giận dữ, vùng sau gáy rắn tiết ra chất độc màu trắng. Nếu lượng độc vào cơ thể quá nhiều, nạn nhân có thể bị rối loạn đông máu, xuất huyết đa cơ quan và suy hô hấp nặng, dù ban đầu vẫn còn tỉnh táo.