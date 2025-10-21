Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhóm người nên ăn gừng để hỗ trợ cải thiện sức khỏe

  Thứ ba, 21/10/2025 20:02 (GMT+7)
  • 20:02 21/10/2025

Gừng là loại gia vị quen thuộc trong căn bếp, đem tới nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được dùng đúng cách.

Gừng có lịch sử rất lâu đời, được sử dụng trong các bài thuốc y học cổ truyền. Hương thơm và hương vị độc đáo của gừng đến từ các loại tinh dầu tự nhiên của nó, trong đó quan trọng nhất là gingerol. Theo Healthline, dưới đây là nhóm người nên ăn gừng để hỗ trợ cải thiện sức khỏe.

Gừng có một lịch sử rất lâu đời, được sử dụng trong các bài thuốc y học cổ truyền Ảnh: Clevelandclinic.

Người đang bị cảm lạnh hoặc cảm cúm

Khi bị cảm cúm hoặc cảm lạnh, việc bổ sung gừng vào chế độ ăn uống là giải pháp tự nhiên hiệu quả. Gừng được xem là vị thuốc quý trong y học cổ truyền nhờ đặc tính ấm, vị cay nồng giúp làm ấm cơ thể, tán hàn và tăng cường tuần hoàn máu.

Khi bạn uống trà gừng nóng có thể thêm mật ong, chanh để tăng cường vitamin C và làm dịu cổ họng, phát huy tối đa công dụng của gừng khi bị bệnh.

Người bị trào ngược dạ dày

Đối với những người đang phải đối mặt với hội chứng trào ngược dạ dày - thực quản, việc sử dụng gừng đúng liều lượng và cách thức có thể mang lại sự hỗ trợ đáng kể. Gừng hoạt động như chất xúc tác tiêu hóa tự nhiên, giúp giảm đầy hơi, giảm áp lực cơ thắt.

Người bị viêm họng, ho

Gừng có đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn, giúp làm dịu cơn đau rát cổ họng và hỗ trợ giảm ho, long đờm. Các hợp chất trong gừng như gingerol và shogaol có khả năng chống viêm hiệu quả, đồng thời gừng giúp tăng cường hệ miễn dịch để chống lại nhiễm trùng do virus hoặc vi khuẩn gây bệnh.

Người bị đau bụng kinh

Gừng giúp giảm cường độ và mức độ khó chịu của cơn đau nhờ đặc tính chống viêm mạnh mẽ. Bên cạnh tác dụng giảm đau, gừng còn giúp điều hòa chu kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ.

Nhờ khả năng điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, uống nước gừng có thể giúp giảm đáng kể lượng máu mất đi trong mỗi kỳ kinh. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa nguy cơ thiếu máu do mất máu quá nhiều.

Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng và tinh dầu trong gừng, việc lựa chọn và bảo quản đúng cách là rất quan trọng. Bạn nên chọn những củ gừng đã già, thường có kích thước nhỏ, bên ngoài vỏ sần sùi và có nhiều nhánh. Củ gừng có chất lượng tốt sẽ tỏa ra mùi thơm cay nồng, đặc trưng khi bạn ngửi hoặc cắt lát.

