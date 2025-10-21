6 dấu hiệu cảnh báo sớm trẻ gặp vấn đề về thị lực

Khoảng 5 triệu trẻ em Việt Nam đang mắc các tật khúc xạ như cận thị, viễn thị, loạn thị. Việc nhận biết sớm dấu hiệu bất thường giúp bảo vệ đôi mắt khỏe mạnh cho trẻ.

Trẻ thường nheo mắt khi nhìn màn hình có thể đã bị cận thị. Ảnh: Eyecare Plus.

Tật khúc xạ học đường đang trở thành một trong những vấn đề sức khỏe học đường đáng quan tâm nhất hiện nay. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), có khoảng 5 triệu trẻ em Việt Nam trong độ tuổi đến trường, chiếm 30-40%, mắc các tật khúc xạ như cận thị, viễn thị hoặc loạn thị.

Trong đó, cận thị là tình trạng phổ biến nhất, đặc biệt ở nhóm học sinh tiểu học và trung học cơ sở, do thời gian tiếp xúc với màn hình và học tập cường độ cao ngày càng tăng.

Việc phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường về thị lực có vai trò rất quan trọng, giúp trẻ được điều chỉnh bằng kính hoặc can thiệp phù hợp, tránh nguy cơ giảm thị lực không hồi phục. Tuy nhiên, do trẻ thường chưa ý thức rõ về sự thay đổi trong tầm nhìn, cha mẹ là người cần quan sát kỹ các biểu hiện nhỏ hàng ngày.

Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là trẻ thường xuyên nheo mắt hoặc nhíu mày khi cố gắng nhìn rõ vật ở xa hoặc ở gần. Hành động này cho thấy trẻ đang phải căng cơ mắt để điều chỉnh tiêu điểm. Ngoài ra, nếu trẻ nghiêng đầu hoặc xoay mặt sang một bên khi đọc sách, viết bài hay xem tivi, rất có thể các mắt của trẻ không phối hợp tốt, dẫn đến lệch trục nhìn.

Một biểu hiện khác là trẻ hay dụi mắt, chớp mắt liên tục hoặc dễ bị chảy nước mắt mà không có dấu hiệu kích ứng rõ ràng. Khi thị lực giảm, trẻ cũng thường có xu hướng ghé sát vào sách, vở, màn hình máy tính hoặc điện thoại để đọc rõ hơn.

Nhiều trẻ còn than phiền rằng hình ảnh bị mờ, nhòe, chói mắt khi nhìn ánh sáng mạnh, hoặc đau đầu, mỏi vùng thái dương, hốc mắt sau giờ học, dấu hiệu cho thấy mắt phải làm việc quá sức.

Theo HCDC, những biểu hiện này không nên xem nhẹ vì có thể là dấu hiệu sớm của cận thị tiến triển hoặc loạn thị. Nếu không được phát hiện và điều chỉnh kịp thời, trẻ có nguy cơ bị nhược thị, ảnh hưởng đến khả năng học tập và chất lượng cuộc sống sau này.

Cha mẹ nên đưa trẻ đi khám chuyên khoa mắt định kỳ ít nhất 6 tháng/lần, đặc biệt khi nhận thấy một trong các dấu hiệu bất thường kể trên. Song song đó, cần giúp trẻ hình thành thói quen sinh hoạt hợp lý, hạn chế thời gian nhìn màn hình điện tử, đảm bảo ánh sáng học tập đầy đủ và khuyến khích các hoạt động ngoài trời ít nhất 60 phút mỗi ngày để bảo vệ thị lực.

Khi phát hiện một trong các dấu hiệu cảnh báo, phụ huynh cần đưa trẻ đến khám chuyên khoa mắt ngay lập tức để được chẩn đoán và điều chỉnh phù hợp, tránh ảnh hưởng lâu dài đến thị lực.